La última maravilla de Federer

Para el tenis, ayer no fue un día más. Las riadas de aficionados que abandonaban la pista Arthur Ashe entrada la noche lo hacían con una mano ocupada de su perrito caliente y la otra tapándose la boca, inevitablemente abierta todavía, preguntándose cómo demonios Roger Federer había sido capaz de sacarse ese truco de la chistera sorteando la red por el exterior, a la carrera, con un toque tan sutil y tan mágico que hasta al propio Nick Kyrgios, un chico al que todo le aburre y todo le hastía, se quedó como una estatua contemplando la belleza.

“Fue casi irreal, increíble. Creo que lo voy a subir a Instagram…”, describió el joven australiano, derrotado por 6-4, 6-1 y 7-5, testigo excepcional de una maniobra de que las que quedan para siempre en la videoteca. “Él es demasiado bueno”, continuó el bad boy del circuito, un tenista dotado de unas condiciones magníficas pero al que le interesa lo justo su profesión. Sin embargo, solo puede rendirse a la evidencia y a la fantasía, al ejemplar campeón que es Federer, hasta el punto de imitarle durante el primer set en el servicio. “¿Qué he aprendido de él en estos años? Su comportamiento en la pista. Él es un modelo para cualquier que quiera jugar a esto”, le elogió.

Del suizo, de 37 años, se recordará que ganó al menos 20 grandes y fue el número uno, pero también un generoso puñado de acciones que solo están a la altura de una mente y una técnica desorbitadas. Ayer, antes de citarse en los octavos con el australiano John Millman, dibujó uno de esos puntos que generan miles y miles de reproducciones en YouTube: Kyrgios sirvió hacia la T, él metió la raqueta con intención en el resto, el australiano le atacó con una dejada escoradísima y al final acolchó la pelota por el costado, sin necesidad de que superase la malla por encima, cuando caía mansamente y estaba a punto de botar en el asfalto. Punto. Su rival, incrédulo, se tapó la boca y se quedó como si hubiera visto a un extraterrestre.

Ante los periodistas, al de Basilea le recordaron que en su día ya había firmado una obra de arte contra Andy Roddick, en Basilea. “Este tipo de golpes son muy difíciles, porque realmente no puedes entrenarlos”, explicó. “Mientras estás golpeando, piensas: oh, solo puedo empujarlo hacia abajo y simplemente plano. Y eso es lo que sucedió hoy. Definitivamente, creo que es un punto especial y aquel de Basilea también lo fue. También recuerdo uno en Dubái, contra Agassi; fue un globo y todavía no sé cómo lo hice... Y luego hubo otro contra Novak, aquí, entre las piernas”, reconstruyó el protagonista, que en Nueva York se enfrenta al excelente presente de Nadal y Djokovic y simultáneamente al desafío físico que supone competir durante dos semanas seguidas al máximo nivel.

“Sin que suene como si fuera un aficionado, felicidades. Demasiado bueno hoy. G.O.A.T. (Great Of All Times, el Mejor de Todos los Tiempos). Ve a por el 21”, le dedicó Kyrgios a través de Twitter. Y en esas está Federer, el bailarín sublime que convirtió un 1 de septiembre en toda una obra de arte en la tarde de Flushing Meadows. Una composición a base de imaginación, piernas y muñeca.

Por otro, el día ofreció la remontada de Carla Suárez, la única superviviente española en el cuadro femenino: 5-7, 6-4 y 7-6 a Caroline Garcia, y ahora un choque de los que apetecen jugar contra la rusa Maria Sharapova, superior (6-3 y 6-2) a la impetuosa Jelena Ostapenko. Además, la gran decepción la protagonizó el alemán Alexander Zverev, que pese a todo lo que apunta a sus 21 años sigue naufragando una y otra vez en los Grand Slams, donde nunca ha superado la barrera de los cuartos de final. Los de París, esta temporada, marcan su tope, y el resto se traducen en una sucesión de caídas tempranas.