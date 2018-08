La plata recompensa la valentía de Jessica Vall en los 200 braza

Jessica Vall logró la medalla de plata en los metros 200 braza en una extraordinaria final dominada por la rusa Yuliya Efimova. La lucha por la segunda y la tercera plaza fue cerradísima. Vall dio un estirón final y se aseguró una plata con la que revalida la que ya obtuvo en los anteriores Europeos, hace dos años en Londres. Marina García pugnó con la británico Molly Renshaw.

Vall, barcelonesa de 29 años, perteneciente al CN Sant Andreu y entrenada por Jordi Llou, refrendó su combatividad y su sentido estratégico. Salió como un cohete. Se mantuvo siempre en las posiciones de cabeza. Desde la calle 7, su referencia fue la danesa Rikke Moller Pedersen, a la que superó ampliamente. Mediada la prueba bajó ligeramente el ritmo. Efimova y Renshaw tocaron primero en el penúltimo largo, pero Vall fue mejor en el final. “Estoy contenta. He querido salir más valiente que otras veces para marcar el terreno”, declaró Vall en TVE. “En los últimos 50 me faltaba el aire porque he salido muy fuertes. Pero he apretados los dientes y he pensado en las series y sacrificios que he hecho en Sierra Nevada (donde efectuó entrenamientos de altura con el equipo español). Me he sentido con la confianza en mis posibilidades. Estamos en el buen camino y ahora me queda los 50 braza, una prueba para mí más difícil, pero igualmente un reto importante”.

Vall, que no obtuvo buenos resultados en los Juegos de Río, donde no pudo estar en las finales, manifestó que la plata le sirve para recuperar la máxima confianza. “Buscaba ese oro, pero creo que ha sido una buena carrera por la seguridad con la que me he tirado que es lo más importante. Me ha hecho una especial ilusión venía de años difícil sobre todo desde los Juegos. Me devuelve la confianza. Me vuelve a hacer sentir que el deporte es un juego y que debo aprovecharlo. Me siento afortunada de seguir así a mis 30 años, bueno todavía no, lo cumplo en noviembre”.

Hugo González se clasificó para la final de los metros 200 espalda. Fue el tercero en su semifinal con 1:58.43 y se clasificó con el octavo mejor tiempo, el último que daba el billete para la carrera en que se lucharáa por las medallas. Superó por solo 22 centésimas el tiempo del francés Goffroy Mathieu. El nadador balear de 19 años disputará su segunda final tras haber quedado cuarto en la de los 200 estilos.

Jimena Pérez también nadó su segunda final. Tras la octava plaza en la de los 800 libre, concluyó sexta en la de los 1.500 con 16:16.41. La carrera la ganó la italiana Simona Quadarella con 15:51.61.