Prometedora irrupción de Hugo González

Hugo González, el nadador balear, residente en Madrid y en Estados Unidos, donde se entrena a las órdenes de Sergi López, la pasada temporada en la universidad de Auburn y la próxima en la de VirginiaTech, se bautizó como protagonista en una gran competición internacional absoluta con un cuarto lugar en los 200 metros estilos. A sus 19 años compareció como el más joven de la final y con la séptima mejor marca. No logró su gran objetivo, batir su propio récord de España, obtenido en abril en Málaga con 1:58.03, pero se mostró muy competitivo y superó a nadadores con más edad, experiencia y mejores registros previos este mismo año.

El suizo Jeremy Desplanches dominó con mano de hierro la prueba con un crono de 1:57.04, por delante del alemán Philip Heintz, con 1:57.83, el británico Max Litchfield, con 1:57.96 y Hugo González, con 1:58.77.

“Está muy bien, quizá tendría que haber apretado algo más en algún pase, pero no está mal. Puedo hacerlo mejor”, explicó el nadador del Real Canoe a TVE nada más salir de la piscina Tollcross International Centre de Glasgow. “Competir con gente de nivel con la que no estoy acostumbrado me sirve de experiencia. Es la primera carrera; ahora, a por más”. Hugo González disputará este martes las series de los los 200 metros espalda. Se presenta con un registro de 1:56.69, entre los mejores, aunque alejado del ruso Kliment Kolesnikov, de 18 años y una de las grandes estrellas emergentes, que acredita, 1:55.14.

Jessica Vall optará a medalla en los 200 braza, prueba en la que fue plata en los anteriores Europeos de Londres, hace dos años. La nadadora del CN Sant Andreu ganó su serie en las semifinales en una carrera que controló en todo momento y cerró con un tiempo de 2:25.94. Al igual que en los 100 braza, habrá doble representación española en el 200. Marina García, del CN Sabadell, también obtuvo el pase. En primera instancia, los jueces facilitaron una clasificación en que figuraba en la cuarta plaza de su semifinal con un registro de 2:24.67. Pero, tras una reclamación, los jueces rectificaron y le otorgaron el segundo puesto, con un registro de 2:24.31, por lo que también partirá en la final de hoy con la segunda mejor marca de las contendientes, solo superada por la de la rusa Yuliya Efimova, con 2:23.49. Jimena Pérez logró plaza de finalista en el 1.500 libre con el sexto mejor tiempo de las series, 16:25.02.

Kolesnikov sumó su tercera medalla de oro en el 100 espalda. Ya había ganado el 50 espalda y los 4x100 libre. Kolesnikov ganó recientemente seis medallas de oro en los Europeos junior en Helsinki.

La francesa Charlotte Bonnet se erige en otra de las destacadas del Europeo. Venció con autoridad en la final del 200 libre con 1:54.95 por delante de la holandesa Femke Heemskerk, con 1:56.72. La española Melanie Costa fue octava con 1:58.84.

En la natación sincronizada, España se quedó a la puerta de las medallas. En la prueba del ejercicio técnico el equipo español se quedó a 0.483 puntos de la tercera plaza. Italia le superó en última instancia con una puntuación de 90.355. Rusia, una vez más, fue la mejor de largo, con 94.600, y Urcrania ocupó la segunda plaza con 90.743.

En el solo de rutina técnica, Irene Jimeno, se clasificó en la quinta posición de una prueba ganada por la rusa Ivana Kolesnichenko.