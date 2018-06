Diego Reyes, seleccionado mexicano, queda fuera del Mundial por lesión

El seleccionado México ha sufrido otra fisura en su plantel. Diego Reyes (Ciudad de México, 1992), defensor y contención, no se recuperó de un desgarre en la pierna derecha que sufrió el 6 de mayo, justo el día en que ganaron el título de la Liga con el Oporto. A cinco días de su primer partido contra Alemania, ha caído uno de los centrales de Juan Carlos Osorio. El lugar vacante lo ocupará el joven Érick Gutiérrez de 22 años.

Osorio le incluyó en su lista para el Mundial. Pidió que el jugador se recuperara en la primera etapa de entrenamientos en México. El desgarre es de 10 centímetros. Se mantuvo alejado de las prácticas hasta el pasado jueves cuando volvió al juego colectivo, aunque antes había recaído en la rehabilitación: no podía pisar bien. El partido clave era contra Dinamarca, allí su seleccionador valoraría sus condiciones; sin embargo, no lo consideró para el partido y lo dejó en uno de los palcos.

"Junto con el cuerpo técnico he decidido tomar una decisión que me duele en el alma, pero que creo que será lo mejor para mis compañeros porque no estoy seguro que pueda alcanzar mi mejor versión en tan poco tiempo", escribió en un comunicado Reyes. El defensor se había convertido en uno de los jugadores habituales en la alineación de Juan Carlos Osorio como la pareja en la central de Héctor Moreno o, también, como un medio de contención en sustitución de Rafael Márquez.

Al entrenador le gustaban las condiciones físicas de Diego Reyes por su 1,89 de estatura y su buena distribución del juego. Osorio esperó hasta última hora para determinar si lo consideraba o no para el Mundial. Reyes llegó con el equipo a su sede en Moscú y participó en la primera práctica del equipo.

La baja de Reyes es otra de las grietas del equipo que ha sido agobiado por las lesiones. Primero fue la del zaguero Néstor Araujo, quien sufrió una lesión en un partido amistoso en marzo y durante la recuperación sufrió de una tendinitis- una inflamación de tendones- y le excluyó de la lista final. A la par estaban lesionado Andrés Guardado, quien superó una cirugía para liberar tensión en uno de sus nervios, y Héctor Moreno, otro asiduo a la enfermería.

La selección de México se ha quedado con cuatro defensores centrales: Moreno, Hugo Ayala, Carlos Salcedo y Edson Álvarez; además de los laterales Miguel Layún y Jesús Gallardo. Márquez ha sido colocado como un mediocampista con vocación defensiva. "Estoy convencido que harán historia por su talento y porque este grupo unido y comprometido está para cosas grandes", apuntó Reyes.