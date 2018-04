El Sevilla, o cómo sobrevivir sin un goleador en Europa

“El Bayern no tiene a Messi”. La frase se escuchó el sábado en los pasillos del Ramón Sánchez Pizjuán poco después de que el Barcelona, liderado por el argentino, empatara en un minuto un partido que tenía perdido. El Bayern, por supuesto, no tiene a Messi, pero sí, por ejemplo, a Lewandowski, que ha marcado ya esta temporada 35 goles, solo cuatro menos de los 39 que lleva el conjunto andaluz en la Liga. Instalado en la élite de la Champions, llama la atención el carácter competitivo de un equipo que no dispone de un goleador que marque las diferencias, algo que, por supuesto, tienen los siete restantes equipos que disputan los cuartos de la Liga de Campeones.

Ante el Barcelona, el Sevilla realizó hasta 21 remates a puerta, de los que seis fueron entre los tres palos. En un equipo donde se alinearon jugadores como Kanouté, Luis Fabiano, Negredo, Gameiro, Fernando Llorente, Immobile o Bacca en la última década, los dos delanteros que utiliza el técnico Montella no han superado los 10 goles en la Liga. Muriel, el titular, lleva siete en la Liga. Ninguno en la Liga de Campeones. Ben Yedder, por su parte, ha anotado nada más que seis, aunque en la Liga de Campeones sí ha ofrecido su mejor versión, pues ha logrado ocho tantos, más dos en la fase previa. Con tres en la Copa, los 19 goles de Ben Yedder suponen todo un mérito.

Eso sí, una cifra alejada de los datos de los gigantes con los que el Sevilla se está enfrentando en la Champions. El propio Bayern, que viene de hacerle seis tantos al Dortmund (6-0) en la segunda mayor goleada de su historia, tiene a Lewandowski. Y en la Bundesliga ha logrado 72, con 21 en la Champions, por 14 del Sevilla. Cristiano lleva 37 goles, como Salah, del Liverpool. Messi acumula 35, por los 30 de Agüero (City). Higuaín (Juventus) ha marcado 22 y solo Dzeko (Roma), con 18, lleva un gol menos que Ben Yedder, pero el bosnio ha anotado 14 en la Serie A, por los seis de Ben Yedder en la Liga. “Si tuviéramos a un jugador como Cristiano...”. Fue la frase de Montella después de hacerle 21 remates al Valencia y perder 0-2. A pesar del lamento del italiano, su equipo luego ganó en Old Trafford. Un triunfo por 1-2 que le metió en los cuartos de final de la Liga de Campeones 60 años después. Para la cita de la ida frente al Bayern, Montella no podrá contar con el sancionado Banega, aunque recupera a Sarabia. En un equipo al que le cuesta hacer gol, llama la atención lo poco que está contando Montella con el delantero Sandro, que llegó en el pasado mercado invernal procedente del Everton. El atacante canario solo ha actuado en siete partidos, nada más uno de titular. No ha logrado marcar con el Sevilla.