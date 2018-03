El Bayern llega a su cita con los grandes

Clásico entre clásicos, el Bayern no faltará a su habitual cita entre los ocho mejores equipos del continente y espera rival para los cuartos de final de la Liga de Campeones. Es la novena vez que accede a esa estancia en los diez últimos años, apenas falló en 2011 cuando le eliminó el Inter con Van Gaal a los mandos en el banquillo bávaro. En esta edición no falló y apeó al Besiktas tras ganarle en los dos partidos. Ya le había goleado en Munich (5-0) tras un bombardeo de 35 remates y en Estambul gestionó la ventaja ante un rival rebajado, con una alineación plena de reservas, preocupado como está no ya por ganar la liga sino por asegurar siquiera su participación en la próxima Champions.

4-2-3-1 Senol Gunes 29 Zengin 88 Caner 77 Gonul 12 Medel 20 Uysal 17 Cambio 59' Sale Anderson Talisca Lens 11 Pektemek 18 Cambio 59' Sale Hutchinson Arslan 10 Tarjeta amarilla 70' Tarjeta amarilla Özyakup 7 Quaresma 30 1 goles 58' Gol Cambio 74' Sale Babel Vágner Love 26 Ulreich 13 Tarjeta amarilla 62' Tarjeta amarilla Rafinha 5 Cambio 45' Sale Niklas Süle Tarjeta amarilla 36' Tarjeta amarilla Hummels 17 Tarjeta amarilla 41' Tarjeta amarilla Boateng 27 Alaba 8 Javi Martínez 23 Vidal 6 1 goles 17' Gol Cambio 34' Sale James Thiago 7 Ribéry 25 Müller 9 Cambio 67' Sale Wagner Lewandowski 4-3-3 Josef Heynckes

Por si cabía alguna duda el Bayern salió a jugar en su habitual versión de rodillo. Con todo sentenciado, Jupp Heynckes apenas se guardó a Robben, que levemente lesionado se quedó en casa. Y ante la caja de grillos que es el estadio del Besiktas expuso a sus mejores hombres. Poco importó el bullicio cuando hacían circular la pelota: fueron a lo suyo, sin alardes, pero también sin fisuras. Avisó David Alaba a los diez minutos en un libre directo que no acertó a remachar Müller ante las dudas del portero local Zengin. Pero fue el delantero germano el que poco después puso un centro al área para que Thiago definiese con clase para poner en ventaja al Bayern. Poco después tuvo que marcharse lesionado en un pie, mala noticias para el Bayern y posiblemente para la selección española que este viernes anuncia convocatoria para los dos próximos partidos amistosos.

El gol evidenció la debilidad del Besiktas, incapaz de replegarse en una acometida que no fue precisamente centelleante. Tampoco articularon una respuesta que le doliese al Bayern, que se limitó a controlar la pelota y madurar un marcador más contundente. Le volvió a ayudar el Besiktas, que se dio un tiro en el pie en la primera jugada tras el descanso con un gol en propia puerta del lateral Gönül. Fue ahí cuando brotó el orgullo. Senol Gunes mandó a sus hombres a presionar la salida de balón del Bayern y ahí les pilló en un renuncio de Alaba que embocó a la red Vagner Love. Casi de inmediato pudo empatar Pektemek y el partido pareció dar un giro.

Para entonces ya estaba claro que Lewandowski pasaba de puntillas por un partido que acabó dejando con más de veinte minutos por disputar para que Wagner dispusiese de minutos. No se engranó el Bayern como es habitual, pero tampoco el Besiktas le acabó por exigir más allá de un entusiasmo que le obligó a realizar un esfuerzo final porque le quitó el balón y le abocó a la persecución. Pero en cuanto quiso acelerar el Bayern le dio un empellón y lo liquidó con un tanto postrero de Wagner.