Cruz Azul disimula su maldición con un gurú mental

En Cruz Azul lo han intentado todo. Su severa crisis por perder finales de forma inaudita y recientemente por acumular derrotas ha provocado que el dueño, Guillermo Álvarez, intente todo. Ha elegido a 14 entrenadores para ganar la Liga en los últimos 20 años. Han fichado a cualquier talento emergente de Sudamérica, incluido el primo de Lionel Messi, Maximiliano Biancucchi. Hace unos meses llevaron una bruja para exorcizar los demonios del conjunto. Su nueva apuesta es el coaching mental, un asesoramiento dedicado a levantar la moral del grupo. Y ha funcionado: el equipo ganó tras10 fechas de desasosiego y por goleada 5-0 contra Pachuca.

Bernardo Angulo es un abogado que decidió dedicarse a explotar el potencial de los grupos, a interesarse en el desarrollo humano. Trabajó junto a Pedro Caixinha, entrenador de Cruz Azul, cuando este último dirigía a Santos Laguna. En Torreón las pláticas motivacionales germinaron para que el equipo lagunero conquistara la Liga MX en 2015. Angulo volvió a ser requerido por el portugués para diagnosticar al equipo más burlado y acomplejado de México, la Máquina.

En cuanto Angulo visitó las instalaciones de entrenamiento en la zona llamada La Noria, el equipo agradeció el gesto. En 10 partidos habían acumulado cinco empates, cuatro derrotas y solo un triunfo milagroso contra otro equipo en honduras, las Chivas. El Cruz Azul volvía a la misma espiral de fracaso que lo ha marcado en los últimos cinco años: perder o encajar goles en los últimos minutos. En el partido contra Pachuca la historia dio una vuelta de tuerca.

Contra Pachuca se dio el mejor partido de fútbol en lo que va del 2018 en el estadio Azul, que cuenta las últimas horas para ser demolido. ¡En menos de 10 minutos habían marcado tres goles! Terminaron el partido con un 5-0 que levantó el ánimo de una afición vapuleada. "Fue algo que le vino bien al grupo,no es magia, pero sabemos que todo suma", mencionó el capitán y guardameta Jesús Corona.

Al ver los tristes resultados, los hinchas empezaron a abandonar a su equipo tras la Jornada 1 con el empate 0-0 contra los Xolos. Ese primer partido tuvo la mejor venta de boletos: 19.831. Los empates y derrotas provocaron que más de la mitad de los asientos del estadio Azul quedaran vacíos.

"No me preocupa nada que se diga que se ganó por el coaching. Por mí que ganemos todos los juegos y que digan que fue el coaching mental. Lo que sí me preocupa era que tuviéramos llegadas y no concretáramos y se nos fueran los resultados", comentó Caixinha en conferencia de prensa.

En Cruz Azul reconocen que nada es igual desde mayo de 2013. En ese año se consumó la derrota de la década: frente al América cuando tenían la ventaja de dos goles y la dejaron ir en el tiempo de compensación. Con Caixinha esperan cambiar. En su plantel brillaron en su gran victoria del sábado pasado Walter Montoya, exjugador del Sevilla, Ángel Mena y Felipe Mora. Y, claro, el guardameta Jesús Corona, eterno guardián y autoridad en el vestidor.

La gran victoria de la Máquina los coloca en la decimocuarta posición del campeonato. Si aún aspiran a la fase final deberán sumar en sus restantes partidos. El próximo sábado albergarán un duro partido frente a los Pumas (17.00 horas). Los felinos han ido en picada desde el 15 de febrero cuando perdieron 1-2 contra el Veracruz en casa. Desde allí perdieron el liderato de la Liga MX y, tras cuatro derrotas, se han sumergido en la ciénega de la novena posición. En su último partido sucumbieron 0-1 contra el Toluca. Contra Cruz Azul se la juegan todo para recuperarse. Pero en el ecosistema azul se ponen en manos de su gurú motivacional.

En Santos Laguna no hay otro camino que la celebración. El pasado domingo sometieron 3-2 al Monterrey. Un triunfo que los mantiene en el tope de la clasificación. El trabajo de Robert Siboldi ha funcionado para mantener a un combinado bien fortalecido en el medio campo con José Juan Vázquez y Osvaldo Martínez, además del artillero del torneo, Djaniny Tavares. Detrás de los de Torreón le sigue el América, el único equipo que no ha perdido en once fechas, el cual venció 2-0 al inestable León. El torneo empieza a definir a los punteros que, antes de llegar a la fecha 17, tendrán su pase de entrada a la liguilla.