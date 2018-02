Valverde: “Nos perjudica el calendario”

Ernesto Valverde, durante la rueda de prensa. ENRIC FONTCUBERTA (EFE) / VÍDEO: ATLAS

El Barcelona tendrá menos de 70 horas para descansar entre su partido en Las Palmas y el duelo, decisivo para el devenir de La Liga, ante el Atlético de Madrid en el Camp Nou. Jugará mañana ante el equipo de Paco Jémez a las 21 en Gran Canaria (con un viaje de más de tres horas) y se enfrentará el domingo a las 16.15 al conjunto rojiblanco. “En esta jornada sí que se nos perjudica con el calendario. Cada equipo tiene momentos en la temporada en los que su calendario es más ajustado. Pero, en este caso, no son dos competiciones diferentes. Es la Liga”, dijo Ernesto Valverde. Y completó: “Teniendo en cuenta la importancia del duelo del domingo, se debería haber tenido en cuenta”.

El técnico del Barcelona medita cuidar a alguno de sus futbolistas. En cualquier caso, Valverde no ha querido revelar sus planes. “Veremos si Messi o Luis Suárez descansan mañana, pero hemos tenido días suficientes de descanso y los puntos son muy importantes para mantener distancias con los rivales en la Liga”, aseguró. Tampoco quiso explicar si cuidará a Luis Suárez. El uruguayo suma cuatro cartulinas amarillas y si ve una ante Las Palmas se perderá el partido ante el Atlético. “¿Proteger a Luis Suárez por las tarjetas?”, dijo; “lo veremos mañana, cada cosa a su tiempo”.

No quiere adelantarse Valverde. Solo quiere pensar en Las Palmas. “No es difícil centrase. Lo es si piensas que los tres puntos contra el Atlético son más importantes que estos ante Las Palmas. Pero de nada sirve concentrarlo todo en el partido el domingo si no ganas mañana”, subrayó. Y analizó al equipo de Jémez. “Para nosotros no es una ventaja que la Las Palmas juegue más abierto que otros. Tienes que tener argumentos para vencer al contrario. Ellos no se esconderán, tirarán la presión alta y querrán salir jugando con lo que obligará a más desgaste. Ellos juegan muy obligados por la clasificación y han mejorado en los últimos partidos defensivamente”.

Valverde desconfía del Atlético. “Teniendo en cuenta cómo compite Simeone, está claro que el Atlético va a competir la Liga hasta el final. Ni él ni nosotros pensamos que la Liga esté sentenciada”, dijo. Y no descarta al Real Madrid, que este martes cayó ante el Espanyol. “Yo no descarto a nadie hasta que las matemáticas no digan lo contrario”, concluyó el preparador del Barcelona.

Estos son los 18 jugadores que llevará Valverde a Gran Canaria. Ter Stegen, Cillessen, Piqué, Rakitic, Sergio, Iniesta, Luis Suárez, Messi, Dembélé, Coutinho, Paulinho, Paco Alcácer, Digne, S. Roberto, André Gomes, Aleix Vidal, Umtiti y Vermaelen.