Valverde: “Claro que tenemos prisa por ganar La Liga”

El fútbol de Coutinho, el fichaje más caro de la historia del Barcelona, comienza a florecer. Cerca de Messi y Luis Suárez fuera del césped, ahora también en el Camp Nou. “El Barça tiene un fútbol diferente”, subrayó el 14. Y, mientras busca su lugar, va sumando goles. Ayer logró su segunda diana como azulgrana, la primera ante su hinchada. “Cuando un jugador hace goles le da ese punto de confianza que siempre busca”, sumó Valverde.

“Coutinho puede jugar tanto por dentro como por fuera y tiene un gran tiro exterior. Le pedimos que en ataque nos dé soluciones, pero que también nos ayude en defensa”, explicó el técnico azulgrana. El brasileño, además de marcar, le cedió una asistencia a Luis Suárez, dio 42 pases buenos (dos malos), recuperó cuatro balones y realizó tres entradas con éxito, más que nadie en el Barcelona. “He llegado hace poco y debo trabajar mucho”, sostuvo el exjugador del Liverpool. “Esperamos que Coutinho nos dé muchas cosas y no tengo dudas de que lo hará”, completó Valverde.

ampliar foto Luis Suárez celebra uno de sus tres goles ante el Girona. Manu Fernandez AP

El técnico azulgrana se marchó contento con la labor de brasileño, pero, sobre todo, con el trabajo de su equipo. “Ellos arriesgaban; nosotros, también. Cogimos juego en zonas intermedias y lanzamos a jugadores nuestros que entraban desde atrás y les hemos hecho muy daño”, analizó el Valverde. Pablo Machín fue un paso más allá: “Nos hemos encontrado a un Barça voraz”. Ya lo había anunciado Valverde: el Barça se enfrentaba a una semana clave, que empezó ante el cuadro rojiblanco y terminará ante el Atlético, su perseguidor en La Liga. “Claro que tenemos prisa por ganar la Liga. Los rivales no van a bajar el pistón”, apuntó Txingurri.

Suárez, sin amarilla

El Barça tiene en la mirilla al Atlético y Valverde quería que sus dos jugadores apercibidos, Luis Suárez y Jordi Alba, vieran la cartulina amarilla para llegar limpios al duelo contra el conjunto de Simeone. El catalán lo consiguió; el uruguayo, no. Y no fue porque no lo intentó. “No se la han sacado al final, ¿no?”, dijo Guillermo Amor, responsable de relaciones institucionales del Barça; “le han podido sancionar con tarjeta en alguna acción, pero bueno... no pasa nada”. Valverde, en cambio, se hizo el distraído. “¿Si Suárez buscó la amarilla?”, apuntó el técnico; “no tengo nada que decir. Luis siempre juega igual”. El entrenador no perdió al uruguayo, pero sí a Semedo, que sufrió una lesión en el bíceps femoral de la pierna derecha.