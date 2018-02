Valverde: “Los puntos ahora empiezan a ser más decisivos”

Gerard Piqué, recuperado de las molestias físicas que le impidieron entrenarse el jueves, ha participado con normalidad en la sesión llevada a cabo por la plantilla del Barcelona este viernes. El cuerpo técnico y los servicios médicos del club azulgrana, de todas formas, tienen un ojo puesto en él. Desde que se doliera de la rodilla –no se ha publicado ningún parte médico, pero se supone que tiene un problema en los ligamentos- después del partido contra el Espanyol en Cornellà, sus apariciones han sido intermitentes, lo que indica que su condición física no es la mejor. Forzó para jugar el partido de Copa contra el Valencia y también estuvo el martes en Londres para disputar la ida de los octavos de la Champions contra el Chelsea. Así que todo apunta a que, pese a que Piqué está en la convocatoria, Valverde podría darle descanso contra el Girona, este sábado, a las 20.45 en el Camp Nou.

Valverde podría formar el eje defensivo con Umtiti y Vermaelen, que ya estuvo en el banquillo contra el Chelsea, e incluso dar entrada también a Digne. En cambio, el colombiano Yerry Mina, que solo ha sido titular en un partido de Liga (contra el Getafe) desde que llegó a principios de enero, ha vuelto a quedarse fuera de la convocatoria contra el Girona. Tampoco están en ella Denis Suárez y Alcácer.

Para el entrenador del Barcelona, el equipo se encuentra en un momento crucial de la temporada, de modo que hay que cuidar a los pilares del equipo, además de Piqué, tipos como Messi y Suárez, que son los que jugadores de campo que más minutos acumulan: son los únicos que han jugado más de 3.000 minutos. ¿Podría descansar alguno de los delanteros? “Es una posibilidad que no voy a desvelar, los números son los que son y es cierto que vienen jugando habitualmente”, concedí. “Estamos en una semana importante en la que nos jugamos muchas cosas. Quedan 14 partidos y tres nos los ventilamos esta semana. Para eso, lo mejor es ir paso a paso. Y el primer paso es pensar en el Girona, un rival que está en muy buena racha”, añadió, también en referencia al Atlético, su siguiente rival en LaLiga.

Valverde hizo, en ese sentido, un discurso muy directo: “Los puntos de mañana empiezan a contar un poco más. Este partido tenemos que sacarlo porque es un derbi y tiene unas connotaciones anímicas y emocionales importantes. Son puntos empiezan a ser más decisivos porque cada vez van a quedar menos”.

Entraña pocos misterios para el Barcelona el Girona que visitará Barcelona este sábado. Machín promete juego alegre y a Valverde incluso le gusta la idea. “Es lo que llevan haciendo habitualmente. Es un equipo que no se esconde, que no se mete tan atrás como otros. Y no lo hace porque luego te hace daño, porque tiene a Stuani y Portu. A estas alturas tiene asegurada la salvación así que deben estar mirando más arriba”, dijo. El recién ascendido a Primera sorprendió a los azulgrana en el partido de la primera vuelta con un marcaje individual sobre Messi, pero, según el técnico, tampoco cambió tanto su idea de juego (y además, perdió 0-3). “Yo creo que Machín ya tiene pensado cómo va a jugar. En cualquier caso, es un equipo totalmente reconocible, con chispa, que va hacia delante, que no se mete atrás y trata de intimidarte. Supongo que eso es lo que veremos mañana”, cerró.