Valverde: “Es normal que la gente se ilusione con el triplete”

Después de conseguir, el jueves pasado en Mestalla, el billete para la final de la Copa del Rey y con el partido de los octavos de final de la Champions ante el Chelsea a la vuelta de la esquina, el Barcelona de Ernesto Valverde vuelve a poner la mirilla en LaLiga. Tras el último empate en Cornellà, el Barça le lleva nueve puntos de ventaja a su perseguidor en LaLiga, el Atlético de Madrid. Del Valencia, el tercero, lo separan 18 puntos, mientras que del Madrid (tiene un partido pendiente ante el Leganés), 19. En cualquier caso, el técnico solo quiere pensar en el Getafe, que visita mañana el Camp Nou mañana (16.15). “Es normal que la gente se ilusione con el triplete. Nosotros no podemos pensar más allá que conseguir un título. Aspiramos a todo, pero sabemos que para conseguir un título tenemos que ganarle al Getafe”, se arrancó Ernesto Valverde.

No la tuvo fácil el equipo azulgrana en su último duelo ante el Getafe, que tiene la tercera defensa más dura de LaLiga (recibió 21 goles en 22 partidos). En su visita al Coliseum Alfonso Pérez, el Barça necesitó de la mano agitadora de Valverde para dar vuelta el partido. Entonces, Paulinho y Denis Suárez sellaron la remontada después de comenzar el duelo en el banquillo.

“Es cierto que me he referido bastantes veces a este partido. Fue el primer partido que tuvimos un marcador adverso y tuvimos que remontar. Es un rival que al que le hacen muy pocos goles fuera de casa. Defiende muy bien. Es un partido que tiene su peligro, por el rival y por nuestra situación”, analizó el Txingurri. “Más que el cansancio es el foco. El foco de esta semana se lo ha llevado el partido contra el Valencia. El siguiente partido viene muy rápido y hay que volver a darle la importancia que tiene. Estamos en la segunda vuelta y queremos mantener la distancia con nuestros seguidores. El Getafe es un rival muy incómodo. Que no te deja en paz”, completó.

Sin Umtiti (sancionado) ni Vermaelen (lesionado), Valverde solo cuenta con dos centrales: Piqué y Yerry Mina. El problema para el entrenador del Barcelona es que el catalán, que forzó para jugar ante el Valencia, todavía no se encuentra recuperado de sus molestias en la rodilla derecha. “Vermaelen está en la fase definitiva de su recuperación. A lo largo de la próxima semana se reincorporará. Piqué tiene problemas por esa jugada en el partido del Espanyol. El otro día decidimos arriesgar porque era un partido decisivo. Veremos mañana si es titular o no. A mí me gusta que todos mis jugadores entrenen el día de antes, si no lo ha hecho es por algo”, dijo Valverde sobre Piqué, que esta mañana trabajó en el gimnasio.

El único que está en plena forma es Mina, pero solo acumula siete minutos con la camiseta del Barça, después de debutar el jueves ante el Valencia. “Yerry está preparado para jugar como los demás. El otro día dio el primer paso. Fue poco tiempo pero esto no para. Estamos inmersos en competiciones importantes”, sostuvo el preparador azulgrana. La buena noticia para el Barcelona es que Dembélé, el fichaje estrella del pasado verano, recibió el alta médica y estará mañana ante el Getafe. “Su participación depende de él. Tenemos muchas esperanzas. Vamos a ir con cuidado y él nos va a ir aportando cosas. Nos puede ayudar. Ya está bien, lleva tiempo entrenando con el grupo. Entrará poco a poco”, concluyó Valverde. El extremo francés acumula siete partidos y dos lesiones desde que aterrizó en Barcelona.