Sergi Roberto: “Nunca dejé de luchar”

Sergi Roberto, con Willian (Chelsea) en el partido de la Champions. En vídeo, declaraciones de Sergi Roberto. GLYN KIRK (AFP) / VÍDEO: ATLAS

No sorprende que Sergi Roberto (Reus, 26 años) haya repetido en el acto de renovación de su contrato con el Barcelona casi una decena de veces la palabra paciencia. Ya se sabe de su trayectoria y lealtad a los colores azulgrana. Pero resulta, cuanto menos, significativo. La paciencia le permitió no solo debutar con el Barça (en un partido de Champions a los 19 años), sino también hacerse con un puesto en el primer equipo, pues tanto le dio cuando Luis Enrique decidió que le necesitaba en la banda derecha.

“Adaptarme a otra posición no es que fuera difícil, pero al principio era nuevo para mí. Siempre jugué en el medio del campo desde pequeño, pero ahora ya me he adaptado al lateral, me lo he hecho mío”, explicó él. Los momentos complicados los había superado mucho antes, primero cuando no tenía la certeza de si podría progresar en el club de su vida; después, cuando la titularidad se resistía. “Lo más difícil de estos años fue estar viendo el partido desde el banquillo o desde casa. Yo siempre dije que lo que quería era estar en el campo”, añadió.

Por eso, por ese trabajo y esa paciencia, le dio las gracias el presidente del Barcelona, Josep Maria Bartomeu, consciente de que el chico podría haber aceptado ofertas de otros clubes. Porque las hubo. “Le agradezco también a su familia que cuente con el Barça. Dé que Sergi ha tenido ofertas, incluso ofertas mejores de otros sitios. Pero él es de casa y se queda en casa”, dijo el máximo mandatario de la entidad. “Siempre he tenido en la cabeza quedarme aquí. Desde pequeño soy culé”, corroboró él.

El Barcelona, que anunció el acuerdo de su renovación el pasado 19 de enero, en pleno mercado invernal, se había dado cuenta (especialmente desde que el PSG abonara los más de 200 millones fijados en la cláusula del contrato de Neymar) de que era urgente actualizar los contratos de sus jugadores más emblemáticos. Y Roberto, si no lo es ya, va camino de convertirse en uno de esos productos de La Masia que no se compra a golpe de talonario. Y hasta hace un mes sobraba con 40 millones (una nimiedad en estos tiempos) para hacerse con el canterano. El Chelsea lo intentó. Pero el chico es sincero cuando insiste en el concepto: paciencia. La misma paciencia que les pidió hace pocos días a unos chavales de La Masia.

Sabe de lo que habla. “Yo sabía que sería muy complicado estar en el primer equipo, pero nunca dejé de luchar; a veces piensas que será muy difícil, que no lo conseguirás, pero nunca dejé de luchar”, insistió. Por eso les dijo aquellos a los jóvenes jugadores de las categorías inferiores del Barça, que le tienen como ejemplo, como él, antes, se miró en los espejos de Xavi, Puyol, Iniesta o Busquets. “Cuando era más joven, había otros jugadores en mi situación, así que nos apoyábamos los unos a los otros. Yo sabía que sería muy difícil, los días que no entraba en la convocatoria aprovechaba para entrenarme más, para ponerme en forma. Fue un momento complicado porque quería jugar, pero sabía que con trabajo y paciencia me llegaría el momento, a los entrenadores les gustaba cómo me entrenaba y yo nunca dejé de insistir”.