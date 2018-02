A Portu no hay ‘grande’ que se le resista

“Torna el derbi català a Primera”. Así recibió la afición del Barça al Girona en su estreno oficial en el Camp Nou. Un anfitrión cariñoso para un huésped amigable. Un mimo para el cuadro rojiblanco y (de paso) un palo para el Espanyol. La hinchada azulgrana le abrió los brazos al Girona, pero los muchachos de Valverde se olvidaron de las cortesías y pasaron por encima del rival. El orgull gironí (frase que lució el cuadro gerundense en su camiseta), en cualquier caso, no faltó en su estreno en la casa azulgrana. Un equipo gallardo, en Montilivi o en el Camp Nou, envalentonado desde la pizarra de su entrenador hasta la bota derecha de Portu.

De entrada, sorprendió Machín. Si en el duelo de la primera vuelta le clavó una marca personal a Messi, ayer dejó en el banquillo a su goleador, Stuani, que lleva 13 goles en 20 partidos en la Liga. Para reemplazar al uruguayo, Machín apostó por un delantero que sabía lo que era vestirse de azulgrana: Choco Lozano. El hondureño llegó este mercado de invierno a Montilivi, después de jugar la primera parte de la temporada en el Barça B. No tardó ni dos minutos Lozano en justificar la decisión de su técnico porque validó el único gol del Girona.

Resulta que Portu no extrañó a Stuani. El charrúa tiene pegada; Lozano, movilidad. Machín necesitaba al hondureño, ya sea para buscarle las cosquillas a la adelantada defensa azulgrana como para atacar en el uno contra uno. Así, el 19 creó la jugada que terminó en el gol de Portu, el décimo de la temporada. El mediapunta es el látigo de los grandes o, al menos, no hay gigante que se le resista: antes ya le había marcado al Madrid, al Valencia y al Atlético. Y, como no podía ser de otra manera, el Camp Nou reconoció a Portu con un aplauso generalizado al ser sustituido, también a todo el Girona.