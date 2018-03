El peor Barça anima la Liga

Al Barça se le escapó un partido aparentemente sencillo, demasiado confiado y ensimismado en Messi, y concedió dos puntos que le ponen relativamente a tiro del Atlético. La ventaja azulgrana queda reducida de once a cinco puntos cuando los rojiblancos visitan precisamente el domingo el Camp Nou. El Barça se despistó en mal momento porque el Atlético de Griezmann viaja lanzado en la Liga. Al líder le faltó autoridad y jerarquía, también fútbol, incapaz, cuando el partido giraba a favor, de marcar las diferencias que le pusieran a salvo de cualquier accidente o decisión arbitral, como sucedió con Mateu Lahoz, quien perdonó la expulsión de Chichizola y pitó un penalti que nadie advirtió a favor del Las Palmas. El liderato, y el cartel de favorito, exigían una defensa mucho más rigurosa y menos cómoda de la mostrada por los distintos estamentos del Barcelona.

Muy pocas veces una alineación había causado tanta controversia como la que presentó Valverde. No jugaban Dembélé ni Coutinho, los dos fichajes más caros del club, y en cambio formaban Paulinho y Aleix Vidal, quien pudo salir en el mercado de invierno, tentado por el Sevilla. También descansaban Piqué y Rakitic, así como el sancionado Alba, y por el contrario en el equipo titular figuraban sorprendentemente Luis Suárez y también Messi, la pareja que acostumbra a resolver los partidos fáciles y difíciles y convierte en cháchara las rotaciones del entrenador del Barcelona.

El uruguayo fracasó contra el Girona en su intento de que el árbitro le amonestara para cumplir sanción contra Las Palmas y recibir limpio de tarjetas al Atlético. La amenaza de castigo no le impidió, sin embargo, jugar en Gran Canaria. El riesgo era máximo, y puede que innecesario, si se tiene en cuenta el fútbol del 9, un delantero que busca el cuerpo a cuerpo, y que arbitraba el controvertido Mateu Lahoz. Nadie se solidarizó más con Suárez que Messi. El rosarino asistió al charrúa nada más empezar en un dos contra uno que resolvió Chichizola.

El momento de Luis Suárez pasó muy rápido mientras se imponía el monólogo de Messi. El 10 atacaba como el mejor de los arietes, excelente en el acoso a los zagueros de Las Palmas, certero en el lanzamiento de faltas, perfecto en el 0-1. Chichizola había volado antes al palo derecho en un tiro del 10. El guardameta se agrandó con la parada, desafiante en el siguiente golpe franco, una temeridad ante el genio de Rosario. El arquero dio un par de pasos desde su palo hasta el centro de meta y Messi apuntó fuerte al ángulo derecho de Chichizola. El balón entró con furia por la zona ocupada por el meta de Las Palmas.

Messi definió de manera tan acertada como errático estuvo Chichizola. El equipo azulgrana vio tan bien al 10 que se relajó y concedió el campo y la pelota a Las Palmas. Las llegadas de los muchachos de Paco Jémez eran tan frecuentes como inofensivas en un partido descontrolado por la poca presencia de los medios y la irregularidad de los zagueros del Barça. No cerraban bien los azulgrana, las pérdidas eran continuas, se sucedían los córneres y la presión se imponía a la elaboración, pendientes todos de Messi.

4-2-3-1 Paco Jémez 13 Chichizola 22 Tarjeta amarilla 19' Tarjeta amarilla Ximo Navarro 23 Cambio 75' Sale Michel Macedo Tarjeta amarilla 9' Tarjeta amarilla Dani Castellano 3 Tarjeta amarilla 4' Tarjeta amarilla Aguirregaray 20 Tarjeta amarilla 67' Tarjeta amarilla Gálvez 6 Tarjeta amarilla 66' Tarjeta amarilla Etebo 24 Tana 16 Cambio 85' Sale David García Jairo 4 Cambio 69' Sale Aquilani Vicente Gómez 8 Alen Halilovic 9 1 goles 47' Gol Tarjeta amarilla 93' Tarjeta amarilla Jonathan Calleri 1 Ter Stegen 25 Vermaelen 20 Tarjeta amarilla 40' Tarjeta amarilla Sergi Roberto 23 Tarjeta amarilla 51' Tarjeta amarilla Umtiti 19 Tarjeta amarilla 23' Tarjeta amarilla Digne 5 Busquets 22 Cambio 56' Sale Coutinho Aleix Vidal 15 Cambio 62' Sale Rakitic Paulinho 8 Cambio 74' Sale Ousmane Dembélé Iniesta 10 1 goles 20' Gol Messi 9 Luis Suárez 4-4-2 (D.P.) Ernesto Valverde

Ocurrió que Mateu Lahoz, condescendiente con las tarjetas a los canarios, no apreció falta en una salida desesperada de Chichizola ante Suárez pese a que el portero tocó el balón con la mano fuera de su área, acción que provocó la queja reiterada del calmo Valverde. El asombro que causó Mateu por la indulgencia del portero continuó en la reanudación cuando pitó penalti a la salida de un córner de Las Palmas. No se advirtió falta alguna —¿una mano de Digne?—, sin embargo, el colegiado se mostró firme: Calleri no perdonó: 1-1. No le pitaban una pena máxima al Barça en la Liga desde febrero de 2016. El inesperado golpe aturdió al plantel de Valverde.

Ni siquiera la entrada de Coutinho, Rakitic y Dembélé alivió al Barça. La posesión fue tan estéril que apenas se contó un chut a portería de Coutinho. Aunque Mateu alargó el partido seis minutos para desespero de Las Palmas, los azulgrana solo consiguieron poner a salvo de sanción a Luis Suárez. Acabado el ejercicio de impotencia, la ira barcelonista se centró en Mateo Lahoz. El árbitro estuvo tan mal como el Barça para suerte de Las Palmas y del Atlético. El peor Barcelona llegó en el peor momento.