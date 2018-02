La federación inglesa expedienta a Guardiola por lucir el lazo amarillo de apoyo a los presos

La Federación Inglesa (FA en su siglas en inglés) de fútbol ha anunciado este viernes la apertura de un expediente a Pep Guardiola, entrenador del Manchester City, por portar en partidos oficiales el lazo amarillo para reclamar la libertad de los dirigentes independentistas catalanes en prisión preventiva, según ha comunicado la entidad en una breve nota de prensa en su página web. La FA acusa al entrenador catalán de "llevar un mensaje político, específicamente un lazo amarillo", que vulnera las reglas de la federación. Guardiola tendrá hasta las seis de la tarde del 5 de marzo para responder a los cargos.

Después de que la justicia dictase prisión preventiva para los líderes independentistas, el lazo amarillo se ha convertido en un símbolo de protesta de los secesionistas para reclamar la libertad de Jordi Sànchez y Jordi Cuixart, en prisión desde hace más de cuatro meses, y de Joaquim Forn y Oriol Junqueras, encarcelados desde el pasado 2 de noviembre.

Guardiola ha venido luciendo el mismo lazo en las ruedas de prensa y los partidos de la Champions, y tampoco la UEFA ha visto motivo para sancionarlo. Desde hace un año, a propósito de la modificación en su reglamento de las normas sobre las manifestaciones de carácter político en los estadios, el organismo que rige el fútbol flexibilizó su criterio. En un escrito publicado el 19 de diciembre de 2016, la UEFA indicó que sus normas "pueden, y deben, evolucionar para reflejar la naturaleza de la sociedad en la que vivimos, en donde la libertad de expresión es generalmente un valor que debe ser respaldado y apreciado".

Pep Guardiola entrena al Manchester City desde 2016 y, según ha informado este viernes Catalunya Ràdio y Rac1, la Guardia Civil ha registrado en dos ocasiones —hace cinco días y ayer jueves— el avión en el que viajaba su familia desde que se reforzó el dispositivo policial para detener al expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont en el caso de que volviera a España tras su huida a Bélgica. No obstante, la Guardia Civil ha asegurado que el registro del avión privado en el que viajaba la familia del exentrenador del Barça se enmarca dentro de una inspección "rutinaria, aleatoria y nada excepcional", según han informado fuentes del Instituto Armado a EL PAÍS. El registro se produjo en la terminal corporativa del Aeropuerto de Barcelona-El Prat, donde además se inspeccionaron cuatro aviones privados más. del Instituto Armado.

En varias ocasiones, el míster del Manchester City ha defendido el referéndum de autodeterminación del pasado 1 de octubre. “Esto no va de independencia, va de decidir y de poder votar. Esto no va de independencia, va de democracia”, afirmó el pasado septiembre Guardiola en un acto proindependentista.

El pasado diciembre, el entrenador del Manchester United, José Mourinho, comentó que Guardiola era un consentido de los poderes establecidos y que ha infringido las reglas de la federación inglesa de fútbol mediante la continuada exhibición en la solapa izquierda, desde el mes de noviembre, del lazo amarillo con el que reclama la puesta en libertad de los líderes independentistas que están en prisión preventiva por orden judicial. “Tenemos derecho a tener convicciones políticas, pero no estoy seguro de que las reglas permitan mensajes políticos en el campo”, dijo el técnico del Manchester United, en víspera de enfrentarse al Manchester City.“Yo creo que a mí no me dejarían hacer lo mismo”, se quejó el portugués. Ambos entrenadores son máximos rivales en la Premier League, donde el míster catalán encabeza la tabla seguido del equipo dirigido por el mánager portugués. Además, en años anteriores lo fueron en la liga española, cuando Guardiola entrenaba al Barça y Mourinho, al Real Madrid.