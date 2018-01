El Cruz Azul avanza a marcha lenta

En Cruz Azul han encontrado la prudencia para calmar su ansiedad. En cuatro partidos no han sido derrotados, un inicio conveniente para su entrenador Pedro Caixinha, un técnico metódico que ha conseguido sustituir el trabajo de Paco Jémez en un año. Hasta ahora, esta versión de la Máquina ha sumado los mismos puntos, seis, que con el español hace seis meses.

Este fin de semana, el Cruz Azul empató 1-1 contra Toluca gracias a su confiable Felipe Mora, el chileno ha sido el paliativo para un equipo que carecía de goleadores y, de manera crucial, puntería, aunque frente a los diablos dejó ir la opción en un mano a mano en el que su remate colisionó contra la valla publicitaria. El juego fue dominado por los celestes que se fueron en desventaja con un gol de Pablo Barrientos. "El equipo está en un proceso evolutivo", valoró Caixinha.

Resultados de la cuarta fecha Monarcas Morelia 1-0 Querétaro (G. Lezcano '56) Tijuana 2-0 Puebla (G. Bou '11 y J. Lucero '71) Lobos 1-1 Pumas (E. Cercado '7; M. Díaz '73) Tigres 3-2 Pachuca (E. Vargas '36, J. Aquino '42 y A. Gignac '84; Á. Sagal '48 y K. Honda '80) León 0-4 Necaxa (M. Fernández '42, C. González '46 y '54, D. Villalpando '88) América 1-0 Atlas (B. Valdéz '30) Chivas 1-2 Monterrey (A. Pulido '46; A. González '42 y A. Hurtado '50) Toluca 1-1 Cruz Azul (P. Barrientos '36; F. Mora '66) Veracruz 1-1 Santos Laguna (D. Chávez '32; D. Tavares '90)

Una de las claves para que Caixinha no sea parte del bucle de las críticas de que el Cruz Azul no sea una aplanadora ha sido gracias a reconocer los méritos del equipo."Hoy fuimos un equipo grande y ahí vamos. Ese es el proceso que queremos. En cuatro juegos hemos presentado una base buena en la alineación dando continuidad y en la banca tenemos todo para poder reemplazar durante el partido", comentó el estratega tras el resultado contra Toluca. Una declaración que contrasta con lo que Paco Jémez reiteraba en una excesiva humildad, "no somos un equipo grande".

A Caixinha le dispusieron un equipo competitivo con el argentino Walter Montoya, un argentino que no dio el estirón en el Sevilla y que en Cruz Azul ha mostrado su picardía para jugar como un media punta; sin embargo, no ha completado un solo partido. Una de las gratas contrataciones fue la de Carlos Fierro, una locomotora al ataque que no para de presionar la salida de los defensores ni de ir volcado a un balón perdido.

La llave maestra de Cruz Azul ha pasado inadvertido. Rafael Baca ha hecho del mediocampo una oficina ordenada en la que se vuelve intransigente frente al foráneo. Él se ha encargado de distribuir el balón al frente de los suyos para encontrar en los costados a los intrépidos Martín Rodríguez y Fierro. Contra Toluca jugó como un interior por izquierda. El español Édgar Méndez, una de las revelaciones del club el torneo pasado, sigue suspendido por otras dos fechas luego de escupirle a un rival de América.

Uno de los jugadores errantes del equipo ha sido Carlos Gullit Peña, uno de los fetiches de Caixinha. El portugués ha estado fascinado con las características del mexicano para jugar como un enganche. Incluso cuando trabajó para los Rangers de Escocia, le fichó. Cuando le despidieron y llegó a la Máquina, pidió al Gullit. El nacido en Ciudad Victoria (Tamaulipas) ha tardado en mostrar su repertorio de calidad que lució cuando era jugador del Club León.

El Cruz Azul se mantiene en la cintura de la clasificación. La siguiente semana, el conjunto cementero afrontará otro partido como visitante, ahora lo hará contra el Atlas este viernes 2 de febrero (21.00 horas, tiempo del centro de México). Su reto será emparejarse al nivel de su rival más odiado, el América, así como de los líderes momentáneos, Pumas y Monterrey. "Un proceso se hace caminando", pidió Caixinha ante los medios.