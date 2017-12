Nadal y Federer, el dúo sin fin

C. H.

Al margen de la estampa del abrazo en la Laver Cup, este año dejó otra instantánea para el recuerdo, la de Nadal y su tío Toni en el podio de París. Supuso el broche ideal al vínculo entre los dos, puesto que el preparador ya no viajará más con su sobrino y se ceñirá a la formación de jóvenes jugadores en la academia de Manacor.

“Gracias, Rafael”, escribió el técnico en EL PAÍS al término de la temporada, en una carta abierta en la que expresaba sus sentimientos al cierre de la relación más exitosa de la historia del tenis. “Debo reconocer y agradecer enormemente al máximo responsable de mi suerte: mi sobrino Rafael. La relación con él siempre ha sido atípicamente fácil dentro del mundo en el que nos movemos”, expresaba el columnista.

“Gracias a su educación, respeto y pasión he podido desplegar mi manera de entender esta profesión (…). A día de hoy me siento enormemente valorado y querido porque su figura ha engrandecido la mía mucho más de lo que me merezco”, se despedía.

