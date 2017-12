El Barça se mide al Chelsea, el campeón inglés

A juzgar por su legajo, el Chelsea era uno de los peores equipos (el otro era el Bayern) que le podía tocar al Barcelona en los octavos de final de la Champions League. El azar no ha jugado a favor del conjunto azulgrana que se enfrentará al último campeón inglés por un lugar entre los ochos mejores equipos de Europa. El duelo de ida será el 20 de febrero en Stamford Bridge y la vuelta el 14 de marzo en el Camp Nou. El conjunto de Ernesto Valverde, que terminó como líder del grupo D, se medirá al equipo de Antonio Conte, segundo en el C, después de pelear en la fase de grupos con el Roma (finalizó primero) y el Atlético (tercero). Aunque no sufrió para sellar su pase a octavos, esta campaña el Chelsea parece ya descolgado de la lucha por revalidar su título en Inglaterra: se encuentra tercero, con 32 puntos, a 14 del líder, el Manchester City de Pep Guardiola.

“Hoy, para nosotros, es imposible pensar en la lucha por el título. Para competir necesitas continuidad y nosotros no la tenemos”, subrayó Conte tras caer el pasado fin de semana ante el West Ham. No le sentó bien al Chelsea saltar de la Champions a la Premier, el curso pasado, sin competiciones europeas, se impuso con comodidad en Inglaterra, sumó 93 puntos y solo cinco derrotas. Esta temporada, la racha se torció. “No se puede ganar el título si, en esta época del año, llevas perdidos cuatro partidos”, completó el técnico italiano. Sin opciones en la Premier, el Chelsea cargará todas sus energías en el duelo ante el Barcelona. Un peligro añadido si se le suma el momento de Hazard, sobre todo de Morata. El belga es el jugador franquicia del Chelsea, a su desequilibrio y poder goleador, le suma clarividencia: tras superar sus problemas físicos, se ha reencontrado con su mejor versión, suma cinco dianas y dos asistencias en la Premier.

Morata burló al tiempo de adaptación. El delantero, formado en la cantera del Madrid, llegó a Inglaterra y comenzó a coleccionar redes. Suma nueve goles en 15 partidos en la Premier, estadísticas que merman cuando se muda a Europa, uno en cinco partidos en la Champions. El ex del Madrid, en cualquier caso, ya le gritó un gol al Barcelona en la final de la Champions 2015, cuando el equipo de Luis Enrique venció a la Juve (3-1) en Berlín.

En los últimos años, el Barça-Chelsea se ha convertido en un clásico de Champions. Desde la temporada 1999-2000, cuando se encontraron en los cuartos de final, se han enfrentado en 12 ocasiones en la Liga de Campeones, son 15 los partidos entre los londinenses y barceloneses si sumamos los tres duelos de la Copa de las Ferias de la temporada 1965-1966. La historia entre el Barcelona y el Chelsea no puede estar más igualada: cinco victorias para cada uno y cinco empates.

El último duelo data en las semifinales de la Champions 2011-2012. El Chelsea venció al Barça en Stamford Bridge (1-0) y empataron en el Camp Nou (Messi falló un penalti). El equipo que entonces comandaba Di Matteo se quedó con la orejona tras derrotar al Bayern. Fue una especie de venganza para Los Blues. En la campaña 2008-2009, fue el Barça el que eliminó al Chelsea en las semifinales, antes de coronarse en Roma ante el Manchester United.

Posible equipo del Chelsea (3-5-2): Courtois, Azpilicueta, Cahill, Rudiger, Moses, Cesc, Kanté, Willian; Alonso; Morata y Hazard.