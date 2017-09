Nadal y Federer, de bache en bache

Cuando todavía no se ha cerrado la primera semana de competición, el filtro del US Open ya ha cortado el paso a 34 de los 64 cabezas de serie del torneo. Los primeros días se han llevado por delante a nombres ilustres de ambos cuadros, dibujando un escenario difícil de imaginar antes del comienzo del último major de la temporada.

Entre las chicas, cuatro de las ocho aspirantes a marcharse de Nueva York con el número uno bajo el brazo ya han sido eliminadas —Simona Halep, Johanna Konta, Svetlana Kuznetsova y Caroline Wozniacki— y también descarriló la campeona de la última edición, Angelique Kerber. Paralelamente, en el cuadro masculino también se han producido varias sorpresas que afectan directamente al trazado de Rafael Nadal, quien tuvo otro inicio sobresaltado en la segunda ronda contra el japonés Taro Daniel (121), vencido al final por 4-6, 6-3, 6-2 y 6-2.

El balear se medirá la próxima velada a Leonardo Mayer (59 de la ATP), superior a Richard Gasquet. El francés iba a ser uno de los teóricos escollos, al igual que Tomas Berdych y Grigor Dimitrov, derrotados por Alexandr Dolgopolov y Andrey Rublev respectivamente. A priori (siempre a priori) se le despejó la vía a Nadal, pero este volvió a titubear en el arranque y a ofrecer síntomas de no estar del todo fino, algo que constató en la sala de prensa.

“Debo mejorar si quiero ganarle a Mayer. He jugado con más nervios de lo habitual y no he jugado con la tranquilidad con la que he jugado el resto del año. Esa es la verdad. Toca aceptarla y no engañarse”, se sinceró el número uno. “No siento fatiga. Me siento positivo y sigo teniendo hambre. Estoy emocionado de poder estar aquí y no estoy cansado en absoluto. Quiero probar todo lo que esté en mi mano para darme una oportunidad aquí. Los dos primeros partidos no han sido muy buenos, pero estoy en la tercera ronda y eso es lo importante”, agregó Nadal, de 31 años.

Previamente, Roger Federer todavía se vio en una situación más delicada. Después de un primer set arrebatador, el suizo (36) se bloqueó y quedó a merced del ruso Mikhail Youznhy (101 dl mundo), que si no ganó fue porque se le agotó el depósito en la quinta manga y porque Federer, pese a todo, es Federer. Progresó el de Basilea (6-1, 6-7, 4-6, 6-4 y 6-2), pero volvió a precisar de cinco sets, al igual que en estreno. Nunca, en toda su carrera, había empleado 10 mangas para superar las dos primeras rondas de un Grand Slam. Hoy encara a Feliciano López.

“Obviamente, no he llegado aquí con la mejor preparación posible”, expuso, en referencia a los problemas de espalda que le impidieron hace dos semanas competir en el Masters de Cincinnati. “No ha sido la espalda, sino una cuestión de ritmo. Sabía que las primeras rondas iban a ser duras y he estado en la pista más tiempo en la pista del que quisiera, pero sigo vivo y estoy convencido de que iré encontrando mi tenis y mejoraré. La fatiga no es algo que me preocupe; sé cómo gestionarla porque lo he hecho durante toda mi carrera”, sentenció.