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Luis Puenzo, el amigo argentino

El distribuidor y productor José María Morales, de Wanda Visión, recuerda su larga relación con el cineasta fallecido, con quien colaboró en filmes como ‘La puta y la ballena’

El director argentino Luis Puenzo.Juanjo Bruzza
José María Morales
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Recuerdo con mucha emoción mi primer viaje con Luis Puenzo a la maravillosa península de Valdés, en la Patagonia argentina. Fue durante las localizaciones para el rodaje de La puta y la ballena, que Luis dirigió después y me invitó a producir con él.

Península Valdés es uno de los lugares más mágicos y bellos que he conocido, y durante el scouting pudimos conocerla en profundidad, además de tener encuentros con ballenas francas australes, lobos marinos, pingüinos y las extraordinarias orcas (con las que después hicimos El faro de las orcas, dirigida por Gerardo Olivares y que Luis también coprodujo).

Luis Puenzo fue el primer director latinoamericano que ganó el Oscar a la mejor película en lengua extranjera en 1986 con la inolvidable La historia oficial. Después de la estatuilla de Hollywood dirigió Gringo viejo, con Gregory Peck y Jane Fonda, que también produjo la película; más tarde hizo La peste y en 2004 hicimos La puta y la ballena, con un maravilloso equipo técnico y artístico de Argentina y de España.

Muere Luis Puenzo, director de ‘La historia oficial’

La puta y la ballena formó parte de una época de importantes coproducciones entre España y América Latina y me parece que desde España deberíamos volver a apoyarlas decididamente por cuestiones políticas, culturales y económicas. Creo que en los últimos años la ilusión de Luis era ayudar a que sus hijos, que también son buenos cineastas, sacaran adelante sus proyectos. Con su hija Lucía, tuvimos el privilegio de coproducir sus primeras películas: XXY, El niño pez y El médico alemán (Wakolda).

Descansa en paz, querido amigo.

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