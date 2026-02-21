La crítica de Boyero a la brasileña ‘El agente secreto’: “No hay nada que me turbe o me distraiga”
El experto en cine opina sobre la nueva película de Kleber Mendonça Filho
La última película de Kleber Mendonça Filho, El agente secreto, no le provoca nada al crítico de EL PAÍS Carlos Boyero: “No hay nada que me turbe o me distraiga. Incluso necesito que alguno de sus entusiasmados espectadores me cuente su argumento, porque no me aclaro con casi nada”. El experto insiste en que le da igual “incluso lo que pretende ser transparente”.
Wagner Moura protagoniza esta “multipremiada y alabada” cinta ambientada en la época de la dictadura. Y a Boyero, que le gustó mucho Aún estoy aquí, ambientada en aquella etapa, afronta este película sin miedo, a pesar, dice, de su duración (160 minutos). Lo hace así por el título, por la temática y porque la presencia de un asesino profesional le invitan a pensar que ocurrirán “muchas y perturbadoras cosas”. Algo que, en su opinión, no acaba de pasar.
Sobre la interpretación de su protagonista, Boyero tampoco está de acuerdo con que se trate de algo excepcional. En este sentido admite “cierta presencia, naturalidad y que su gestualidad es sobria”, pero que Moura, candidato al Oscar, no le provoca ninguna sensación especial.
[Lee aquí la crítica completa de Carlos Boyero a El agente secreto. Y aquí, las críticas de las películas que se estrenan esta semana]
El agente secreto
Dirección: Kleber Mendonça Filho.
Intérpretes: Wagner Moura, Tánia Maria, Hermila Guedes Kaiony Venâncio, Udo Kier.
Género: drama. Brasil, 2025.
Duración: 161 minutos.
Estreno: 20 de febrero.
