‘Ruta de escape’: un ‘thriller’ para disfrutar con joyas, autopistas y un elenco sugestivo

Género de opinión que describe, elogia o censura, en todo o en parte, una obra cultural o de entretenimiento. Siempre debe escribirla un experto en la materia

En pleno clímax de Ruta de escape, Chris Hemsworth y Mark Ruffalo intercambian los títulos de sus películas favoritas de Steve McQueen. El primero cita Bullitt. El segundo se queda con El caso Thomas Crown. La referencia parece indicar la filiación que el director y guionista británico Bart Layton desea para su nueva película: un thriller de acción estilizado y de aire adulto, protagonizado por un ladrón guapo y taciturno, con robos de joyas, coches caros, persecuciones espectaculares en la ciudad de Los Ángeles, hackers, mansiones de lujo y un contrapunto a tanta testosterona a base de personajes femeninos con cierto interés (fabulosa Halle Berry) y… clases de yoga.

Más información La única carrera en la que Steve McQueen fracasó

Ruta de escape, basada en una novela corta de Don Winslow, es un thriller de acción que circula por una de las principales arterias de la ciudad de Los Ángeles, la autopista 101, como sugerente pista para atrapar al ladrón. Layton, un habitual del festival de Sundance, dirigió el documental El impostor (2012), pero sobre todo se dio a conocer por la interesante American Animals (2018), en la que reconstruye con actores profesionales y testimonios reales el robo que perpetró un grupo de estudiantes de unos incunables en la Transylvania University, en Lexington. Aquella película empezaba con un plano general invertido que ahora Layton replica en un paisaje urbano impresionante y turbador. Ruta de escape arranca con una panorámica de Los Ángeles boca abajo que se solapa con el sonido de una sesión de meditación guiada. La ansiedad ante el habitual manto de tráfico angelino se contrapone a esas prácticas mentales para combatir el estrés.

Mark Ruffalo y Chris Hemsworth, en 'Ruta de escape'.

Con ese telón de fondo, Layton juega a los estereotipos del género a través de un personaje central hecho a la medida de su estrella central, Chris Hemsworth, que hace creíble a su meticuloso y lacónico ladrón de joyas. Mark Ruffalo está cómodo una vez más en la piel de un policía bueno, astuto y poco amigo del gimnasio, y Halle Berry es una ejecutiva de una compañía de seguros denigrada por su edad pese a ser despampanante. El malrrollero Barry Keoghan funciona como némesis del ensimismado y cuidadoso ladrón al que da vida Hemsworth.

Los coches son clave en la película; le pirran al personaje de Hemsworth, un tipo cuyo hermetismo se irá disipando y con una pericia al volante que es clave en cada golpe. Los planos aéreos de la ciudad de noche introducen al espectador en algunas de las secuencias de persecución. Entre las mejores, el duelo coche/moto entre el actor australiano y Barry Keoghan, que ya trabajó con Layton en American Animals.

Más información Lea aquí las críticas de cine

La mezcla de intérpretes tan conocidos parece por momentos un poco ortopédica (especialmente en el personaje más desaprovechado, el de Nick Nolte, o el casi cameo de Jennifer Jason Leigh), pero el elenco principal y el ritmo narrativo acaba funcionando pese a que la trama se asome a lo inverosímil y el desenlace resulte naíf. Con todo, a nadie le amarga un dulce y el drama logra un equilibrio que remite a películas de acción de la vieja escuela y Layton, que deja trazas de su gusto por el documental con algunos planos de las calles de Los Ángeles, repletas de vagabundos, logra darle una vuelta al entretenido género de ladrones de joyas.