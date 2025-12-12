Ir al contenido
_
_
_
_
Cine
Crítica de cine
Crítica
Género de opinión que describe, elogia o censura, en todo o en parte, una obra cultural o de entretenimiento. Siempre debe escribirla un experto en la materia

‘El sendero azul’: a la vejez, viaje iniciático

Esta película sobre un Brasil distópico que envía por ley a sus ancianos a unas colonias perdidas es una ‘road-movie’ amazónica

Rodrigo Santoro y Denise Weinberg, en 'El sendero azul'.
Elsa Fernández-Santos
Elsa Fernández-Santos
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir en Bluesky
Compartir en Linkedin
Copiar enlace
Ir a los comentarios

El sendero azul es una interesante e imaginativa distopía sobre la vejez como una experiencia reveladora y vital. En un Brasil de un futuro próximo, los ancianos son apartados de sus vidas para pasar sus días finales en unas colonias aisladas y bajo el control gubernamental.

A Teresa, la protagonista, le ha llegado su turno, pero la inconformista (y malhumorada) anciana desafía el mandato oficial y se embarca en una road movie por el Amazonas que desemboca en un imprevisible viaje iniciático.

El cuarto largometraje del joven cineasta brasileño Gabriel Mascaro —Gran Premio del Jurado en la Berlinale— despliega su imaginario a lo largo de un viaje en barco que se abre a experiencias alucinógenas llenas de magia y humor. Con su fluida mezcla de tonos y géneros —comedia, aventuras, fantástico…—, la película sigue el curso del Amazonas y de su protagonista, interpretada con fuerza por la actriz Denise Weinberg. Los personajes que Teresa se va encontrando por el camino van pautando su aventura y así, en la piel de Rodrigo Santoro, Miriam Socarrás o Adanilo (todos igual de creíbles que la protagonista), el exotismo del paisaje descubre su correlato en sus figuras.

Con una mirada que por momentos recuerda al feísmo estético del austriaco Ulrich Seidl, en El sendero azul hasta cabe un inesperado homenaje a los peces de colores de La ley de la calle, de Coppola. Mascaro cruza la exuberancia de los paisajes naturales del Amazonas con una realidad en la que la vida animal se presenta llena de secretos y símbolos. De un matadero de caimanes a los citados peces de colores, el curso del río se abre a la vida animal como puerta a nuevas realidades. Con la misma libertad de espíritu que su protagonista, Gabriel Mascaro construye un relato fronterizo entre realidad y ficción en el que se presenta la vejez como una huida hacia adelante en la que todo es nuevo y posible.

El sendero azul

Dirección: Gabriel Mascaro.

Intérpretes: Denise Weinberg, Rodrigo Santoro, Miriam Socarrás, Adanilo.

Género: comedia distópica, Brasil, 2025.

Duración: 86 minutos.

Estreno: 12 de diciembre.

Tu suscripción se está usando en otro dispositivo

¿Quieres añadir otro usuario a tu suscripción?

Añadir usuarioContinuar leyendo aquí

Si continúas leyendo en este dispositivo, no se podrá leer en el otro.

¿Por qué estás viendo esto?

Flecha

Tu suscripción se está usando en otro dispositivo y solo puedes acceder a EL PAÍS desde un dispositivo a la vez.

Si quieres compartir tu cuenta, cambia tu suscripción a la modalidad Premium, así podrás añadir otro usuario. Cada uno accederá con su propia cuenta de email, lo que os permitirá personalizar vuestra experiencia en EL PAÍS.

¿Tienes una suscripción de empresa? Accede aquí para contratar más cuentas.

En el caso de no saber quién está usando tu cuenta, te recomendamos cambiar tu contraseña aquí.

Si decides continuar compartiendo tu cuenta, este mensaje se mostrará en tu dispositivo y en el de la otra persona que está usando tu cuenta de forma indefinida, afectando a tu experiencia de lectura. Puedes consultar aquí los términos y condiciones de la suscripción digital.

Sobre la firma

Elsa Fernández-Santos
Elsa Fernández-Santos
Elsa Fernández-Santos - twitter
Crítica de cine en EL PAÍS y columnista en ICON y SModa. Durante 25 años fue periodista cultural, especializada en cine, en este periódico. Colaboradora del Archivo Lafuente, para el que ha comisariado exposiciones, y del programa de La2 'Historia de Nuestro Cine'. Escribió un libro-entrevista con Manolo Blahnik y el relato ilustrado ‘La bombilla’
Mis comentariosNormas
Rellena tu nombre y apellido para comentarcompletar datos

Más información

El galán brasileño que logró interpretar más que latinos

Raquel Seco | São Paulo

‘Belén’, un enérgico drama judicial sobre el caso que impulsó ‘la ola verde’ de las mujeres argentinas

Elsa Fernández-Santos

Archivado En

_

Últimas noticias

Lo más visto

  1. Lituania declara el estado de emergencia para hacer frente a la oleada de globos procedentes de Bielorrusia
  2. El Congreso estudia una proposición de ley para unificar a todos los funcionarios de categoría A en un único grupo
  3. Nemo devuelve el trofeo que ganó en Eurovisión por el apoyo de la UER a Israel: “No creo que deba estar en mi estantería”
  4. La asociación de fiscales progresistas ve en la sentencia del Supremo “un giro constitucionalmente letal”
  5. Uno de los periodistas del juicio del fiscal general: “Conmino al Supremo a que deduzca testimonio”
Recomendaciones EL PAÍS
Escaparate
escaparate
Luz de lectura para el cuello. Con una batería de alto rendimiento, ofrece tres temperaturas de color. COMPRA POR 15,99€
Luz de lectura para el cuello. Con una batería de alto rendimiento, ofrece tres temperaturas de color. COMPRA POR 15,99€
escaparate
Sacacorchos eléctrico 7 en 1. Contiene una base de almacenamiento y se carga mediante USB. COMPRA POR 20,99€
Sacacorchos eléctrico 7 en 1. Contiene una base de almacenamiento y se carga mediante USB. COMPRA POR 20,99€
escaparate
Localizador de objetos iOS, compatible únicamente con dispositivos Apple. COMPRA POR 9,76€ (39% DE DESCUENTO)
Localizador de objetos iOS, compatible únicamente con dispositivos Apple. COMPRA POR 9,76€ (39% DE DESCUENTO)
escaparate
Luz de emergencia conectada help flash IoT+. COMPRA POR 37,55€ (32% DE DESCUENTO)
Luz de emergencia conectada help flash IoT+. COMPRA POR 37,55€ (32% DE DESCUENTO)
Recomendaciones EL PAÍS
Cursos
cursos
MBA en Dirección de Proyectos de Decoración de Interiores en Espacios Comerciales de Diseño
MBA en Dirección de Proyectos de Decoración de Interiores en Espacios Comerciales de Diseño
cursos
Máster en Administración de Negocios con Concentración en Inteligencia Artificial
Máster en Administración de Negocios con Concentración en Inteligencia Artificial
cursos
Gestión de Proyectos y Contratos en Obras de Construcción
Gestión de Proyectos y Contratos en Obras de Construcción
cursos
Curso Superior de Diseño Gráfico y 'Motion Graphics'
Curso Superior de Diseño Gráfico y 'Motion Graphics'
Recomendaciones EL PAÍS
Centros
cursosonline
DIRECTORIO DE CENTROS DE FORMACIÓN
DIRECTORIO DE CENTROS DE FORMACIÓN
cursosonline
Curso Superior de Contabilidad Financiera
Curso Superior de Contabilidad Financiera
cursosonline
Máster de Diseño Gráfico y de Interiores
Máster de Diseño Gráfico y de Interiores
cursosonline
Licenciatura en Arquitectura de Interiores
Licenciatura en Arquitectura de Interiores
_
_