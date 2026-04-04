Los toros de Puerto de San Lorenzo y El Pilar, descastados y sin clase, impidieron el triunfo de una terna entregada

Se notaba que la plaza estaba de luto, caras tristes en los tendidos, y un extraño silencio mientras la banda de música desgranaba notas de marchas procesionales para hacer más llevadera la espera. El paseíllo, sin música; un solo de trompeta, después, como oración fúnebre, banderas a media asta, crespones negros en los brazos de los trabajadores de la plaza…

Era inevitable que el recuerdo de Ricardo Ortiz, el torero muerto la tarde anterior mientras realizaba sus labores como corralero con los toros anunciados, estuviera presente. Un ramo de rosas blancas estaba depositado en la puerta de toriles, allí donde Fortes dejó su montera antes de iniciar la faena de muleta a su primer toro.

Pero esa melancolía, esa tristeza por la muerte de un torero, no se disipó en toda la tarde a pesar de que la magnífica banda Miraflores-Gibraljaire decidió amenizar las faenas de muleta de los tres últimos toros con obras de Manuel de Falla, Turina y una marcha de Semana Santa.

Tampoco es que tales acordes derrocharan alegrías, pero no consiguieron avivar la ausencia de casta de los toros que salieron al ruedo malagueño, faltos de vida, sosos, escasos de fortaleza y sin atisbo de clase en sus entrañas.

Esa fue la causa principal de que el emotivo recuerdo a Ricardo Ortiz no esbozara una sonrisa emocionada del buen toreo.

La corrida no sirvió, y los toreros, especialmente Ortega y Aguado, prefirieron seguir instalados en su zona de confort antes que plantar una guerra que se presumía inútil.

Mejor, más animoso al menos, Fortes, el torero de la tierra, muy firme ante un primer oponente sin movilidad, desabrido y sin ritmo. Fue la suya una labor trabajada, de poco brillo, pero de sobrada entrega. Con la misma intención afrontó la lidia del cuarto, con pocas ganas de vivir, muy apocado, pero con más clase que sus hermanos. Así, al tiempo que se escuchaban los sones del Amor Brujo, Fortes dibujó algunos naturales de cierta hondura y unos airosos ayudados con una rodilla en tierra.

Ortega resbaló cuando intentaba capotear a su primero y se llevó un buen susto sin más consecuencias. Brusco y sin calidad el animal, el torero pudo dejar detalles de su categoría que, otra vez, supieron a poco. Brindó al público el quinto porque desarrolló movilidad y creyó que cambiarían las tornas; pero no fue así. El toro adoptó una actitud violenta y la labor del torero careció de ligazón y mando. Quedó en el recuerdo un quite de cuatro delantales, una media y una revolera.

Aguado, por su parte, insistió en torear a la verónica, y algunas surgieron templadas, como las que trazó al recibir al tercero, un toro sin claridad en su embestida que no se lo puso fácil; el sexto era muy insulso y la marcha procesional no era la mejor compañía para una labor que resultó insustancial.