Muere el torero retirado Ricardo Ortiz embestido por un toro en los corrales de la plaza de La Malagueta

La víctima, de 52 años, trabajaba en las tareas de enchiqueramiento de las reses de Puerto de San Lorenzo y El Pilar que se lidian este sábado

El torero retirado Ricardo Ortiz, nacido en Málaga en 1974, ha fallecido esta tarde en los corrales de la plaza de Málaga como consecuencia de las heridas que le ha inferido un toro en las tareas de enchiqueramiento de las reses que se lidiarán este sábado en este coso, pertenecientes a las ganaderías de Puerto de San Lorenzo y El Pilar.

Aunque se desconocen las circunstancias concretas del accidente, ocurrido pasadas las siete de la tarde, parece, aunque este detalle no está confirmado, que la víctima ha sufrido una cornada cerca del corazón que ha acabado con su vida.

La empresa Lances de Futuro, que dirige José María Garzón, y que ha organizado la Corrida Picassiana, ha confirmado que Ortiz trabajaba en la plaza como corralero, y que el suceso ocurrió cuando se realizaban trabajos de manejo con los animales y uno de ellos le ha propinado a Ortiz una fuerte cogida que le provocó la muerte.

Ricardo Ortiz pertenecía a una familia de prestigiosa tradición taurina malagueña. Era hijo del famoso banderillero Manolo Ortiz, ya fallecido, fue reconocido como torero valiente, triunfador en distintas tardes como novillero y con escasas oportunidades como matador.

Formó parte de un trío de novilleros malagueños junto a Juan José Trujillo y Javier Conde, y cosechó éxitos en el tercio de banderillas junto a su padre y el propio Trujillo, reconocido subalterno aún en activo.

Tomó la alternativa el 28 de noviembre de 1994 en Quito (Ecuador) de manos de Joselito como padrino y Juan Cruz como testigo. Aunque su carrera como matador fue corta en contratos, salió varias veces a hombros de La Malagueta, una de ellas en el año 2000 en compañía de José Tomás.

Poco a poco, su trayectoria fue decayendo, acabó retirándose de los ruedos, pero siguió vinculado al mundo de los toros, y de ahí su labor como corralero en la plaza de Málaga.

Ricardo Ortiz también fue noticia en julio de 2002 cuando fue condenado a 3,5 años de cárcel por un delito contra la salud pública.

La Corrida Picassiana se celebrará la tarde de este sábado con la participación de los diestros Fortes, Juan Ortega y Pablo Aguado, que lidiarán toros de Puerto de San Lorenzo y El Pilar.