Morante volverá este domingo a Sevilla en una corrida a la que asistirá el rey emérito y seis meses después de su retirada ficticia en Madrid

Morante de la Puebla muestra al público la coleta de la que se había desprendido momentos antes, el 12 de octubre en Las Ventas.

Cartel de ‘no hay billetes’, junto a Roca Rey y David de Miranda y los toros de Garcigrande, en el estreno de José María Garzón como nuevo empresario

La temporada taurina en Sevilla se inaugura este 5 de abril, Domingo de Resurrección, con un cartel de postín, encabezado por Morante de la Puebla como gran protagonista, Andrés Roca Rey y David de Miranda, que lidiarán toros de la ganadería salmantina de Garcigrande. Esta mañana de sábado, además, se ha sabido que el rey emérito, Juan Carlos I, estará presente en la plaza para asistir como un aficionado más al evento.

Reaparece el torero de La Puebla del Río tras su imaginaria retirada del pasado 12 de octubre en Las Ventas, en aquella tarde solemne, sorprendente y emotiva, en la que Morante se dirigió al centro del ruedo, y con el rostro compungido y envuelto en lágrimas, se cortó la coleta ante el asombro de todos los espectadores.

No hubo explicaciones más allá de aquel “ya no puedo más” a los hombres de su cuadrilla; salió a hombros por la Puerta Grande, y ya en el hotel manifestó su primer atisbo de arrepentimiento: “No me he cortado la coleta, me la he quitado”, parece que musitó aquella noche.

Sea como fuere, la ceremonia de su despedida de los ruedos dejó huérfano al toreo; a los aficionados, porque se retiraba uno de los genios de este arte tan singular; y para los empresarios, porque perdían el gran acicate para atraer el público a las plazas.

El torero se cortó la coleta el 12 de octubre en Las Ventas en una tarde solemne, sorprendente y emotiva

El suceso produjo tal conmoción que muy pocos se percataron de que ‘el genio de La Puebla’ es ya todo un experto en despedidas y reapariciones.

En 2004 anunció en Sevilla que padecía serios problemas síquicos, y que viajaría a EEUU para someterse a un tratamiento de terapia electrocompulsiva (conocida vulgarmente como electroshock). Esa fue su primera retirada.

Tres años más tarde, en 2007, la segunda, porque había perdido la ilusión tras cortar una sola oreja en la encerrona con seis toros en la Corrida de la Beneficencia de Madrid; la tercera, en 2017, “porque los presidentes y veterinarios me han aburrido”; y en 2024 suspendió sus compromisos hasta en tres ocasiones: el 17 de marzo, el 7 de junio y el 11 de septiembre.

Todas sus retiradas temporales han estado relacionadas con sus problemas de salud mental que le obligan a un tratamiento permanente y que influyen de manera decisiva en su ánimo para vestirse de luces.

David de Miranda, el pasado 10 de mayo en la plaza de La Maestranza. Pepe Morán

Volvió a La Maestranza en la Feria de Abril de 2025 después de un largo y duro tratamiento médico en Portugal, en compañía de su amigo y apoderado Pedro Jorge Marques, y el 1 de mayo cortó las dos orejas a un toro de Domingo Hernández, y fue elegido como triunfador del ciclo sevillano junto a David de Miranda, que salió a hombros por la Puerta del Príncipe el 10 de mayo.

Volvió a reverdecer los laureles en las dos tardes que tenía contratadas en la Feria de San Isidro: el 28 de mayo, en la que el errático manejo del descabello le impidió pasear trofeos, y el 8 de junio, cuando salió a hombros por la Puerta Grande por primera vez en su carrera como matador.

Y de San Isidro a la Feria de Otoño: segunda Puerta Grande el 12 de octubre y despedida de los ruedos por todo lo alto.

Pasados seis meses de aquel acontecimiento permanecen las preguntas, todas ellas envueltas en el absoluto silencio de su protagonista: ¿por qué decidió retirarse? ¿Qué pasó aquel día? ¿Lo tenía preparado o fue un arrebato momentáneo? Nada se sabe al respecto.

Morante se marchó en otoño y reaparece en abril sin que se conozcan aún los motivos de ambas decisiones

De igual modo, tampoco se conocen qué armas de seducción ha utilizado el nuevo empresario de La Maestranza, José María Garzón, para convencer a Morante de que abandonara su retiro y vuelva a enfundarse el traje de luces. ¿Especiales dotes de persuasión? ¿Nostalgia repentina? ¿Un cheque en blanco? No se sabe.

Lo único cierto es que, con permiso de la autoridad y si el tiempo no lo impide, como reza en los carteles, a las seis y media de la tarde de este Domingo de Resurrección, 5 de abril, se abrirá la puerta de cuadrillas, y Morante pisará un año más el amarillo albero mientras los abarrotados tendidos esperarán con ansiedad que el genio destape su tarro de esencias.

A su lado, Roca Rey, figura indiscutible del escalafón actual, y el onubense David de Miranda, revelación de la Feria de Abril de 2025. En los corrales, una corrida de Garcigrande, cómoda de pitones -seguro que sí- y con altas dosis de nobleza en las entrañas.