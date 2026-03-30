Rosalía devolverá a los asistentes el precio de las entradas por el concierto que interrumpió en Milán

Rosalía en un concierto de la gira 'Lux Tour' en el Accor Arena de París el 18 de marzo de 2026.

El reembolso por la actuación, que la artista debió suspender por una intoxicación alimentaria, se extenderá hasta el 30 de junio de 2026 y será transferido al mismo método de pago usado al momento de la compra

Cinco días después del concierto de Rosalía cancelado en Milán por la intoxicación alimentaria que sufrió la cantante, se confirma el reembolso del precio de las entradas del 25 de marzo en el Unipol Forum. Varios medios italianos han recogido el correo electrónico que Ticketmaster ha enviado a todos los asistentes para anunciar la decisión: “Estimado cliente, le informamos que, debido a la cancelación del concierto por motivos de salud del artista, el organizador ha dispuesto el reembolso del precio de la entrada más los gastos de gestión (15%)”. En el mensaje, la empresa especifica que los reembolsos se procesarán desde el 7 de abril hasta el 30 de junio de 2026. Las condiciones aplican también para quienes compraron a través de Ticketone.

El total del reembolso se calculará descontando los gastos de gestión, los gastos de envío y la Política de Protección de Entradas. El dinero será devuelto al método de pago que se usó al momento de comprar. Quienes adquirieron una entrada Vip únicamente recibirán de vuelta el precio de la entrada, ya que se considera que sí disfrutaron del resto de servicios incluidos.

El 25 de marzo, al poco tiempo de comenzar su actuación, Rosalía se disculpó con el público por interrumpir el concierto: “Tuve algo como una intoxicación alimentaria muy grave. He intentado seguir con el show hasta el final, pero estoy realmente mal”. La cantante contó que estuvo vomitando en el camerino y que quería dar “el mejor espectáculo posible”, pero que se encontraba “en el suelo”. “Lo siento mucho, les quiero mucho. Espero volver en mejores condiciones”, afirmó ante los espectadores cuando interrumpió su interpretación de la canción De madrugá.

La imagen que Rosalía ha compartido en su cuenta de Instagram el 25 de marzo de 2026 tras una intoxicación alimentaria en Milán.

Horas después, publicó una imagen en su cuenta de Instagram donde aparecía recostada en la ambulancia, con la frase “Me encuentro mejor”, en inglés, “gracias por el amor y la comprensión de todos los que estabais allí”.

El accidente de Milán fue días después de que se hubiera presentado en Lyon, París y Zúrich. Cinco días después vuelve hoy lunes al escenario, esta vez en el Movistar Arena de Madrid, donde tendrá cuatro conciertos para después moverse a Barcelona, con cuatro fechas más. La gira seguirá por Europa para luego volar a Estados Unidos y Latinoamérica.