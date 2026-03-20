Sidecars, en los conciertos de EL PAÍS: “En Alameda de Osuna era más fácil coger una guitarra que un balón”

La banda presentó su último disco, ‘Everest’, en los Teatros Luchana de Madrid ante más de 300 lectores del diario

Llevan veinte años juntos y son una de las bandas esenciales de la música española. A pesar de ello, Sidecars sigue viendo la meta muy lejos. El trío presentó su último disco, Everest, en un encuentro con lectores celebrado el pasado lunes 16 de marzo en los Teatros Luchana de Madrid. Ya puedes disfrutar en vídeo de la entrevista y de la actuación en directo que ofreció el grupo. Los Encuentros EL PAÍS forman parte del programa de fidelización para suscriptores EL PAÍS+.

La banda, formada por Juancho (voz y guitarra), Gerbass (bajo) y Ruly (batería), arrancó el evento con Un granito de arena, acompañados por Sergio Valdehita a los teclados. Es la tercera vez que pasan por los Encuentros EL PAÍS de la mano del periodista musical Fernando Navarro. Reconocieron que, aunque grabar un disco siempre es similar a “escalar una montaña”, su mayor obstáculo ha sido superar la imagen de grupo consagrado y reinventarse. Para ello han tomado riesgos y experimentado con el sonido.

04:44 Sidecars - 'A cámara lenta' El grupo Sidecars durante el encuentro con EL PAÍS en Madrid Foto: Inma Flores

Sintetizadores y menos guitarras

“Para nosotros, empezar canciones como A cámara lenta o Lo que queda con un sintetizador es la hostia y nadie se entera de eso”, comentó Juancho entre risas. Para su séptimo disco de estudio, además de componer, Juancho ha probado con la producción, para la que han contado con la ayuda de Paco Salazar, productor de Viva Suecia o Dani Fernández. “Teníamos la necesidad de renovar un poco nuestro sonido. No perder la ilusión. Mantenerte concentrado y reilusionarte”, reveló el cantante.

“Hemos vivido media vida ya, tocaba el descanso y ahora empezamos la segunda parte” Gerbass, bajista de Sidecars

El álbum llega después de un parón de un año, afrontado en un momento particular: el grupo acababa de llenar el Movistar Arena y ya había escrito las trece canciones que componen Everest. Solo les faltaba grabar. Fue en ese momento cuando decidieron echar el freno: Ruly aprovechó para hacer una mudanza que llevaba tiempo posponiendo, Gerbass se dedicó por completo a su familia y Juancho se fue de gira con Leiva, su hermano, al que acompaña como guitarrista de la Leiband. Veinte años de carrera no les quitan el vértigo del regreso, que ellos afrontan como el descanso de un partido de baloncesto: “Hemos vivido media vida ya, tocaba el descanso y ahora empezamos la segunda parte”, sentenció Gerbass.

Everest cuenta con las voces femeninas de Laura Rull en Sin conexión y Esmeralda Escalante en A cámara lenta. “Surgió de manera natural, no tanto por el business”, explicó Juancho. En ambos casos, explicaron que las voces de sus compañeras hacían las canciones mejores. El cantante y amigo Iván Ferreiro también participa en Diez segundos, en un artilugio musical que denominaron “metamúsica” y en el que el gallego interpreta unas frases de Pensamiento circular.

04:23 Sidecars - 'Eclipse'

De Alameda de Osuna a Ciudad de México

Por encima de todo, Sidecars es una banda de barrio. “En Alameda de Osuna era más fácil coger una guitarra que un balón”, afirmó Juancho. Frente al ascenso meteórico de bandas más jóvenes como Arde Bogotá, Viva Suecia o Ultraligera, a “ellos les ha tocado comer mucha mierda y valorar cada butaca llena”. No obstante, celebran el éxito de sus compañeros y de la música en directo: “Ahora hay un público más masivo y todo va más rápido. Es signo de los tiempos. Si funcionan, enganchan rápido y van para adelante”, añadió Ruly.

El trío madrileño comenzará la gira de Everest el próximo 18 de abril en Ciudad de México. Lo harán sin su equipo y con un repertorio aún por estrenar: “Estoy contento con la decisión. En ese esfuerzo está lo bonito y el respeto que les queremos demostrar”, añadió Juancho. Después tocarán por toda España hasta finalizar con un gran concierto en el Movistar Arena el próximo 29 de enero de 2027.

Durante el turno del público, una de las lectoras preguntó al grupo por las vistas desde la cima. Para Juancho, aún queda mucho por escalar: “Nos queda mogollón de camino por hacer. Es un poco una metáfora de dónde estamos, que es en medio del camino y que esperamos no llegar pronto porque luego solo queda bajar, ¿no?”, bromeó. “La idea es seguir subiendo, las vistas siguen siendo el pico, entre nubes”, concluyó.

Para finalizar, el grupo interpretó en acústico A cámara lenta y Eclipse. Los lectores rompieron en aplausos. Hay Sidecars para rato.

04:44 Sidecars - 'Un granito de arena'

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