Se derrumba parte del castillo de Escalona sin causar heridos

Captura de vídeo del momento del desplome de la torre del castillo de Escalona.

La torre medieval se ha venido abajo frente a los turistas que esperaban para entrar

El Castillo de Escalona, en Toledo, ha perdido la mañana de este sábado su torre albarrana. Los vídeos grabados por varias personas que esperaban para entrar han registrado el momento en el que la estructura se venía abajo, minutos antes de que la fortaleza abriera sus puertas al público. A pesar del llamativo derrumbe, la caída no ha causado heridos.

Las imágenes captadas por un grupo de turistas recoge inicialmente la caída de algunos cascotes hasta el colapso total de la torre hasta el aparcamiento donde algunos vehículos han sufrido daños.

El PP de la localidad ha pedido que se esclarezcan las causas con una investigación. “Hoy es un día negro para Escalona. La torre del castillo se ha venido abajo. No hay que lamentar heridos, pero sí que parte de la historia de nuestro pueblo, ha desaparecido. Esperemos que tras una investigación, se esclarezcan los hechos del porqué de su derrumbe”, ha compartido la formación en un mensaje en X.

El Castillo de Escalona es una fortaleza medieval catalogada Bien de Interés Cultural con más de siete siglos de historia. Abrió sus puertas al público por primera vez en abril de 2025 y fue adquirido hace unos meses por el Ayuntamiento de Escalona tras décadas en manos privadas como parte de los atractivos turísticos de la localidad toledana.

Tras el derrumbe la zona ha quedado acordonada y se han suspendido temporalmente las visita. No es la primera vez que suced algo así. También en abril del año pasado se produjo la caída de otra torre barbacana en otra fortaleza también de la proviencia de Toledo.

[Noticia de última hora. Habrá actualización en breve]