Ir al contenido
_
_
_
_
Cultura
patrimonio artístico

Se derrumba parte del castillo de Escalona sin causar heridos

La torre medieval se ha venido abajo frente a los turistas que esperaban para entrar

Captura de vídeo del momento del desplome de la torre del castillo de Escalona. @pp_escalona
José Carlos Rejas
Toledo -
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir en Bluesky
Compartir en Linkedin
Copiar enlace

El Castillo de Escalona, en Toledo, ha perdido la mañana de este sábado su torre albarrana. Los vídeos grabados por varias personas que esperaban para entrar han registrado el momento en el que la estructura se venía abajo, minutos antes de que la fortaleza abriera sus puertas al público. A pesar del llamativo derrumbe, la caída no ha causado heridos.

Las imágenes captadas por un grupo de turistas recoge inicialmente la caída de algunos cascotes hasta el colapso total de la torre hasta el aparcamiento donde algunos vehículos han sufrido daños.

El PP de la localidad ha pedido que se esclarezcan las causas con una investigación. “Hoy es un día negro para Escalona. La torre del castillo se ha venido abajo. No hay que lamentar heridos, pero sí que parte de la historia de nuestro pueblo, ha desaparecido. Esperemos que tras una investigación, se esclarezcan los hechos del porqué de su derrumbe”, ha compartido la formación en un mensaje en X.

El Castillo de Escalona es una fortaleza medieval catalogada Bien de Interés Cultural con más de siete siglos de historia. Abrió sus puertas al público por primera vez en abril de 2025 y fue adquirido hace unos meses por el Ayuntamiento de Escalona tras décadas en manos privadas como parte de los atractivos turísticos de la localidad toledana.

Tras el derrumbe la zona ha quedado acordonada y se han suspendido temporalmente las visita. No es la primera vez que suced algo así. También en abril del año pasado se produjo la caída de otra torre barbacana en otra fortaleza también de la proviencia de Toledo.

[Noticia de última hora. Habrá actualización en breve]

Tu suscripción se está usando en otro dispositivo

¿Quieres añadir otro usuario a tu suscripción?

Añadir usuarioContinuar leyendo aquí

Si continúas leyendo en este dispositivo, no se podrá leer en el otro.

¿Por qué estás viendo esto?

Flecha

Tu suscripción se está usando en otro dispositivo y solo puedes acceder a EL PAÍS desde un dispositivo a la vez.

Si quieres compartir tu cuenta, cambia tu suscripción a la modalidad Premium, así podrás añadir otro usuario. Cada uno accederá con su propia cuenta de email, lo que os permitirá personalizar vuestra experiencia en EL PAÍS.

¿Tienes una suscripción de empresa? Accede aquí para contratar más cuentas.

En el caso de no saber quién está usando tu cuenta, te recomendamos cambiar tu contraseña aquí.

Si decides continuar compartiendo tu cuenta, este mensaje se mostrará en tu dispositivo y en el de la otra persona que está usando tu cuenta de forma indefinida, afectando a tu experiencia de lectura. Puedes consultar aquí los términos y condiciones de la suscripción digital.

Mis comentariosNormas
Rellena tu nombre y apellido para comentarcompletar datos

Archivado En

_
Recomendaciones EL PAÍS
Escaparate
escaparate
FIESTA DE OFERTAS DE PRIMAVERA AMAZON. Levi'S 501 Original Fit vaqueros para hombre. COMPRA POR 52,25€ (42% DE DESCUENTO)
escaparate
Juego de 3 sartenes de Tefal de 22/24/28 cm. COMPRA POR 59,99€ (40% DE DESCUENTO)
escaparate
Chubasquero Helly Hansen para hombre. COMPRA POR 73,05€ (46% DE DESCUENTO)
escaparate
Polo clásico de Levi's para hombre. COMPRA POR 21,99€ (45% DE DESCUENTO)
Recomendaciones EL PAÍS
Centros
cursosonline
Máster en Neurociencia
cursosonline
Máster Universitario en Escritura Creativa
cursosonline
Máster en Enfermería Forense y Criminal
cursosonline
Máster Universitario en Terapias Psicológicas de Tercera Generación
Recomendaciones EL PAÍS
Cursos
cursos
Máster en Psicología General
cursos
Máster en IA for Business
cursos
Máster en Dirección de Recursos Humanos
cursos
Maestría en Criminología
_
_