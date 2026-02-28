La Comunidad de Madrid justifica ante el Defensor del Pueblo que no tiene medios para proteger 220 edificios BIC

Un caso representativo es el Monasterio de Santa María de la Real de Valdeiglesias, situado en Pelayos de Presa, que pese a ser declarado Bien de Interés Cultural, aún no cuenta con un área que cuide el ámbito que lo rodea

No todas las joyas patrimoniales de la Comunidad de Madrid se preservan tan bien como el Monasterio de El Escorial, el Palacio Real o el casco histórico de Alcalá de Henares. Algunas están lejos de los planes turísticos y ligeramente en el olvido. El Monasterio de Santa María de la Real de Valdeiglesias, por ejemplo, está en Pelayos de la Presa, al suroeste de la capital. Fue fundado en 1150 ―es el monasterio más antiguo de Madrid― y aquellos que no conocen su historia lo tienen fuera de sus mapas. A pesar de que fue declarado Bien de Interés Cultural en 1984, el monasterio aún no goza de un entorno de protección que cuide el ámbito que lo rodea. Otros 219 bienes inmuebles, de los que tiene registro la Dirección General de Patrimonio Cultural, tampoco lo tienen. La Comunidad ha justificado ante el Defensor del Pueblo que no tiene medios suficientes para delimitar estos entornos, aunque reconoce que tiene la intención de hacerlo gradualmente.

Mario Cuéllar, investigador y miembro de Ilusión por Pelayos, forma parte del colectivo que ha solicitado a la Comunidad la delimitación del entorno que rodea al monasterio para protegerlo. Hace un año y medio, cuenta Cuéllar, se empezó a proyectar una estación depuradora de aguas residuales a menos de 500 metros de los muros del monasterio. El investigador explica que la obra no contemplaba la protección de la estructura en ningún aspecto. “Entendíamos que un movimiento de tierra a tan poca distancia es importante cuando el monasterio todavía es un elemento frágil. Tiene cuevas que pueden derrumbarse en cuanto haya fuertes vibraciones”, comenta por teléfono.

A pesar de que el Monasterio de Santa María de la Real Valdeiglesias es un bien de interés cultural desde la década de los 80, el entorno que lo rodea todavía no está protegido. No es un caso aislado. En los registros de la Dirección General de Patrimonio, según ha reconocido ante el Defensor del Pueblo, hay un total de 220 inmuebles ―incluido el monasterio localizado en Pelayos― que no cuentan con un entorno delimitado. No obstante, precisa que “es intención” de la dirección general “acometer esta tarea gradualmente dentro de lo limitado de los medios materiales y personales con que se cuenta y de acuerdo con las prioridades que requiere la protección y conservación” del patrimonio cultural.

La integridad del monasterio no es la única preocupación. Cuéllar dibuja el mapa y menciona otros espacios para los que reivindica su protección, todos localizados en un radio de no más de un kilómetro de la milenaria edificación: la pintura rupestre del neolítico de Pelayos de la Presa, el monte de la Enfermería y los restos de las canteras de las que se extrajo la piedra para construir el monasterio, el muro del pantano de San Juan, la ermita de San Blas y el arroyo del Molino. Por esta razón, decidieron solicitar a la Comunidad de Madrid la delimitación del entorno de protección del monasterio, abogando por el cuidado especial de por lo menos un kilómetro a la redonda, medido a partir de los muros externos del monasterio.

La solicitud la presentaron a la Dirección General de Patrimonio Cultural en diciembre de 2024, pero después de un año no recibieron contestación. Entonces acudieron al Defensor del Pueblo, que remitió un escrito a Patrimonio pidiendo la respuesta a la solicitud que instaba a declarar el entorno de protección del Monasterio de Santa María de la Real Valdeiglesias. Cuéllar se queja de que la Dirección de Patrimonio “retrocede la ley” y se acoge al artículo 18 ―que habla de los bienes de interés cultural― diciendo que para delimitarlo claramente hay que aportar documentación. “No es necesario porque el monasterio ya es un bien de interés cultural”, comenta.

Riesgo de deterioro

El investigador Mario Cuéllar es crítico con la Dirección de Patrimonio: “Si no tiene suficiente personal para una solicitud expresa de protección del entorno de un elemento tan importante como el monasterio más antiguo de Madrid, ¿qué podemos esperar de los otros 220?”. Con las alegaciones remitidas al Defensor del Pueblo, ahora solicitan a Patrimonio un informe sobre el entorno del monasterio y un plan para que se lleve a cabo la protección del mismo. Además, que se inste a la Comunidad de Madrid a que dote de medios a la Dirección General de Patrimonio para poder llevar a cabo la definición de los entornos de protección y resolver los problemas que hay en el patrimonio cultural de la comunidad. “Si no hay personal y medios para hacerlo, pues eso lleva al deterioro de un montón de monumentos”, advierte.

La Comunidad de Madrid tiene casi 4000 bienes protegidos, declarados como Bienes de Interés Cultural o Bienes de Interés patrimonial y presume de conservar, difundir y facilitar el acceso al patrimonio cultural. Los entornos de protección, sin embargo, dependen de la pertinencia que haya valorado la Dirección de Patrimonio. La ley 8/2023 de Patrimonio Cultural establece que el entorno de protección de los Bienes de Interés Cultural y de los Bienes de Interés Patrimonial estará constituido por los espacios y construcciones cuya alteración pudiera afectar a los valores propios del bien, y/o a su contemplación, integridad, percepción y comprensión de los valores culturales del bien en su contexto.