Alcalá Norte lanza su nueva himno, ‘El hombre planeta’, en la senda de ‘La vida cañón’

Alcalá Norte, grupo revelación del último año y medio dentro de la música española, comienza a trazar el camino de su segundo disco. Hoy jueves ha publicado la primera canción, El hombre planeta, de un álbum que llegará en septiembre u octubre. El 20 de febrero de 2027 presenta en directo esta nueva colección de canciones en el Movistar Arena de Madrid, en el concierto de pago más multitudinario de su corta carrera. El debut de Alcalá Norte, de título homónimo y publicado en 2024, ocupó el primer puesto de los mejores del año de numerosas publicaciones especializadas y generalistas, entre ellas la del suplemento cultural de EL PAÍS, Babelia. Allí se incluía el himno La vida cañón, un lema que se ha convertido en consigna para definir momentos solaces y en recurso para titular libros, como La vida cañón: La historia de España a través de los boomers, de Analía Plaza. En el disco también se incluyen piezas como La calle Elfo, La sangre del pobre o Los Chavales, coreadas por un público intergeneracional que va de los 20 a los 50 años.

Álvaro Rivas (Madrid, 31 años), cantante y letrista del quinteto madrileño, cuenta por teléfono el germen de El hombre planeta: “Tras dos meses de operaciones y reposo en cama por unas complicaciones en una operación de apendicitis, celebré que estaba bien dando una vuelta y me metí en una librería. Allí encontré La noche florentina, de Heinrich Heine. Ya había leído alguna poesía de él, pero nunca algo más extenso. Y me atrapó esta historia donde habla, entre otras cosas, de Paganini y su pacto con el diablo. Eso me inspiró la letra. Me gustó el sintagma hombre-planeta que también desarrolla Heine en la obra”.

Rivas recurre a intelectuales del siglo XVIII y XIX para inspirarse en algunas de sus letras. Como el alemán Heinrich Heine (1797-1856), un hombre multidisciplinar que no solo ciñó su arte a la poesía. Dramaturgo, periodista y, sobre todo, viajero, en muchos de sus textos denunciaba el postureo social y la política del periodo postnapoleónico de la Restauración, el momento que le tocó vivir. En Las noches florentinas narra la historia del pacto de Niccolò Paganini con el diablo para conseguir destreza al violín. Años más tarde surgiría una variante de este acuerdo diabólico, pero con el músico de blues Robert Johnson de protagonista.

Álvaro Rivas, con una corona de hojas, en un concierto de Alcalá Norte el pasado diciembre en La Riviera (Madrid). Raimundo Pérez-Messina

“Yo no sabía mucho de Paganini, parte sin duda de mi incultura. Luego ya me informé más”, explica Rivas, que también realiza un paralelismo en la letra con algunas cosas que se pueden escuchar y experimentar en el entorno de una banda de rock que comienza. La letra dice: ¡Soy tu manager: Satán! Quién más te va a ayudar… / Yo guío la mano de tu arco. / Tú te cobras los millones, para ti son los aplausos, tú le pones nombre a la canción”. El hombre planeta suena a Alcalá Norte, y eso tiene mérito cuando estamos ante el primer tema de solo su segundo disco: la guitarra “con sonido a violín” (como define Rivas), los teclados creando atmósferas, el bajo y la batería ochenteros, y la voz, emergiendo con más claridad. “He trabajado mucho con el profesor de canto y con un logopeda. He seguido las sugerencias de la banda, que me pedía mejor dicción. Y en esas estamos...”, apunta el cantante.

La canción, que viene acompañada de un sugerente vídeo, está dedicada a Ana María Calle Mañas. “Es mi abuela, que se murió recientemente”, explica Rivas. “Fue con la que estuve los primeros años de mi vida, al morir mi madre”. Alcalá Norte viaja la semana que viene para actuar en México, y este verano conforma el cartel de varios festivales. Paralelamente, la banda registra su segundo disco.