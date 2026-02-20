Ir al contenido
Cultura
festivales

El Viña Rock se desvincula del fondo israelí KKR por el malestar del público y las cancelaciones en solidaridad con Palestina

La operación devuelve el control a uno de los promotores históricos con el objetivo de recuperar su identidad original

Albertucho actúa el 2 de mayo e 2024, durante la primera jornada del Festival Viña Rock, en Villarrobledo. Ismael Herrero (EFE)
El País Agencias
Madrid -
El festival Viña Rock, que se celebra en Villarobledo, Albacete, desde 1996, cambia de rumbo tras la retirada de Superstruct Entertainment, que ha cedido la gestión del histórico evento a un empresario independiente vinculado su creación original. La operación devuelve así el control del Viña Rock a manos de uno de los promotores históricos del evento, Juan Carlos Gutiérrez, con el objetivo declarado de recuperar su identidad original y estabilizar su proyección tras la crisis reciente.

El relevo llega después de meses de fuerte presión pública y, especialmente a nivel local por parte del Ayuntamiento, cuyo alcalde es Simón Valentín Bueno Vargas, alimentada por la controversia generada alrededor de la anterior etapa de gestión y la crisis reputacional derivada de las cancelaciones de artistas y el malestar del público.

El descubrimiento el año pasado, gracias a un reportaje del medio El Salto, de la vinculación del evento con el fondo israelí KKR, matriz de Superstruct y con intereses inmobiliarios en partes de la Palestina ocupada por Israel, había generado en el festival una fuerte crisis reputacional, más teniendo en cuenta a un público acostumbrado a bandas de rock, hip hop o metal que suelen difundir mensajes políticos comprometidos y contestatarios.

El Viña Rock, aun así, no fue el único de los festivales del grupo afectado por el escándalo: otros eventos que ha ido absorbiendo la empresa —España es el país donde ha hecho mayor inversión— son el Sónar, Resurrection Fest, Monegros Desert Festival, Arenal Sound o Brunch-In the Park. La absorción de festivales por grandes fondos y la búsqueda de mayor rentabilidad a través de la infiltración de marcas comerciales en los eventos han sido fuertemente criticadas dentro de la escena musical.

En este caso, un 25% de los artistas contratados para este año en el Viña Rock habían anunciado su renuncia tras la presión en las redes sociales por la violación sistemática de los derechos humanos en Gaza, y la venta de abonos se vio seriamente afectada. Entre los grupos que habían cancelado se encuentran muchos de renombre y de raigambre, como Soziedad Alkohólika, Fermín Muguruza, Porretas, Sons of Aguirre, Los Chikos del Maíz, Boikot o La Raíz. La edición de este año se seguirá celebrando el 30 de abril, 1 y 2 de mayo, con un cartel renovado que se anunciará próximamente.

Superstruct, que en España está liderada por Antonio Sánchez y a nivel internacional por Alex Mahon, ya había afrontado en el último año un notable incremento de críticas por parte de colectivos locales, sectores culturales y voces políticas municipales por su vinculación con inversores israelís y que reclamaban la vuelta del festival a un modelo de gestión más próximo al territorio y a su comunidad de origen.

