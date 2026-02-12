La Orquesta Nacional de España rompe con nueve décadas de silencio de mujeres en el exilio

La sexta edición del Focus Festival, dedicado a las compositoras españolas que migraron a Latinoamérica, arranca en el Auditorio Nacional con la recuperación de la ‘Sinfonía cantabile’ de María Teresa Prieto dirigida por su sobrino-nieto

A diferencia de otros metales preciosos , la tendencia alcista de las compositoras de la Edad de Plata no obedece a la incertidumbre geopolítica sino al empeño de musicólogas como Elena Torres Clemente, que lleva años rescatando partituras de los cajones para que vuelvan a brillar sobre los atriles. “Hay ausencias que transforman por completo la historia que creíamos conocer”, confirma la investigadora y comisaria del Focus Festival que organiza la Orquesta y Coro Nacionales de España (OCNE) y cuya sexta edición lleva por título Pioneras y exiliadas: diálogos creativos con Latinoamérica. “Con este ciclo hemos querido recuperar la voz y la memoria de creadoras e intérpretes que ocuparon un lugar relevante en la escena musical española y que, tras la Guerra Civil, vieron sus trayectorias quebradas por el exilio, el silencio o la marginación”.

El primero de los cinco conciertos, que se celebrará el viernes en el Auditorio Nacional de Madrid, estará dedicado a Rosa García Ascot y María Teresa Prieto, ambas exiliadas en México. “No sólo fue el país que más españoles acogió gracias a la política de asilo de Lázaro Cárdenas , sino que ofreció a estas mujeres un clima especialmente seguro y propicio para la experimentación creativa”, asegura Torres, que ha estudiado los efectos traumáticos del destierro, pero también sus insospechados beneficios. “Es posible que su condición de extranjeras les brindara ciertas libertades y las eximiera de la presión social que las relegaba al hogar”. No por casualidad, varias de las compositoras reunidas en la programación (como María Rodrigo, Emiliana de Zubeldía o Montserrat Campmany) renunciaron al matrimonio y a la maternidad para mantenerse en activo.

Tampoco María Teresa Prieto se casó ni tuvo descendencia. En 1936, la compositora asturiana se instaló en la casa de su hermano en Ciudad de México, donde desarrolló un lenguaje marcado por el nacionalismo local, las vanguardias y sus propias raíces españolas. “La Sinfonía cantabile que escucharemos en la primera parte del concierto representa justamente esa síntesis de influencias a través de una obra de envergadura que destaca por su gran aliento lírico”, señala la musicóloga. La partitura se estrenó en 1955 y sólo volvió a interpretarse en Oviedo como homenaje póstumo a su recientemente fallecida autora en 1982. “Después de eso, se dio por perdida durante décadas”. Fue otra musicóloga, Tania Perón, quien encontró el manuscrito original mezclado entre sus cuartetos y bajo el título de Suite sinfónica.

Retrato realizado por el pintor asturiano Paulino Vicente, en1971, de María Teresa Prieto (1895-1982), compositora, pianista y arpista. Cedido por la familia.

Carlos Miguel Prieto , sobrino-nieto de la compositora, dirigirá a la Orquesta Nacional de España por las páginas de la Sinfonía cantabile. “Para mí es casi un estreno, pues la reconstrucción de la obra a partir del archivo de mi abuelo y la biblioteca que legó el gran musicólogo español Adolfo Salazar me ha permitido recuperar la memoria íntegra de mi infancia”, cuenta el maestro y violinista mexicano. “Crecí en un ambiente cultural efervescente, entre sesiones de música de cámara y visitas de músicos ilustres, como Stravinski”. La Tía Nene, como él la llamaba de niño, vivía en la azotea de la casa de su abuelo, un conocido empresario y mecenas musical hispano-mexicano. “Solo bajaba de su cuarto para tocar el piano, pero a pesar de su carácter introvertido nunca escatimó en gestos de cariño”, recuerda. “A ella le debo, sin duda, mi amor por la música”.

Además de la Suite para orquesta de Rosa García Ascot , que fue alumna de Granados, discípula de Falla y única mujer del Grupo de los Ocho, el programa incluye otras obras fundamentales de la identidad musical mexicana muy vinculadas con España. “Carlos Chávez logró plasmar el mundo prehispánico mexicano en su Sinfonía India”, comenta Prieto. “En la suite de Redes de Silvestre Revueltas se cuela el grito desgarrado de las tensiones sociales de la época mientras que el Huapango de José Pablo Moncayo funciona como un himno de desinhibida alegría y añorante dolor”. La propuesta se completa con Antrópolis de Gabriela Ortiz que el propio Prieto encargó y estrenó hace ocho años al frente de la Filarmónica de Louisiana. “La pieza evoca el espíritu festivo de los locales nocturnos, también llamados antros, de Ciudad de México”, aclara.

Junto a estos nombres, el ciclo pone el foco en autoras con escasísima o nula presencia en las salas de concierto. Es el caso de Montserrat Campmany, cuya Visión sinfónica abrirá el segundo de los conciertos de la OCNE, que dirigirá el 13 de marzo Francisco Valero-Terribas. “Esta magnífica pianista, cantante, pedagoga y compositora vivió a caballo entre Barcelona y Buenos Aires”, prosigue Torres. “Su música, que se nutre de escalas incas y ritmos que derivan de los imaginarios locales, demuestra que el exilio no fue sólo pérdida, sino también un punto de encuentro en el que Europa y América dejan de mirarse de lejos para empezar a sonar juntas”. Otro ejemplo de cruce y mestizaje, a su paso por el Caribe, se aprecia en las Rimas infantiles de María Rodrigo, que terminó sus días en Puerto Rico tras una intensa labor docente y creativa por todo el continente.

Fotocopia de la partitura de la 'Sinfonía cantabile’ de María Teresa Prieto.

El festival se ocupa también de las compositoras que no viajaron ni cruzaron fronteras, pero que el franquismo condenó a la más devastadora soledad. “Entre la larga lista de creadoras que sufrieron el exilio interior no podíamos olvidarnos de María de Pablos , una compositora de enorme talento que fue brutalmente apartada de la vida musical”. En 1927, antes de convertirse en la primera mujer pensionada de la Academia de España en Roma, compuso Ave verum, un bellísimo motete religioso que contará con la participación del Coro Nacional de España. “A los pocos años de su regreso de París, donde estudió con Nadia Boulanger y Paul Dukas, De Pablos ingresó en el Sanatorio Esquerdo de Carabanchel, donde permaneció durante casi cinco décadas sin un diagnóstico claro que justificara su encierro”, lamenta Torres.

La familia Prieto junto con Ígor Stravinski en el jardín de su casa, 1948, en una imagen cedida por la familia.