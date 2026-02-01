Muere Fernando Esteso, célebre actor del destape, a los 80 años

El intérprete trabajó en más de una treintena de películas, series y programas de televisión, pero es conocido principalmente por su trabajo en el cine español de los ochenta

El actor Fernando Esteso, conocido especialmente por su trabajo en el cine español del destape en los años ochenta, ha muerto esta madrugada en el hospital universitario La Fe de Valencia a los 80 años, debido a una serie de problemas respiratorios que llevaba sufriendo unas semanas, según ha confirmado su representante a Europa Press.

Esteso nació en Zaragoza en 1945 y comenzó su trayectoria en el circo y el teatro antes de saltar a la gran pantalla junto a Andrés Pajares, su pareja artística en el cine posterior a la Transición. Juntos, dirigidos y guionizados por Mariano Ozores, reventaron la taquilla con nueve películas en cuatro años, de 1979 a 1983. “Aquellas películas eran un testimonio del momento”, explicó a ICON Fernando Esteso en una entrevista en 2018 . “Teníamos cuatro semanas para rodar. Íbamos tan rápido que a veces movíamos la boca sin decir nada y luego ya meteríamos algún chiste en el estudio de doblaje. Ensayábamos primero para reírnos a gusto, porque los negativos costaban un dineral”, describió entonces.

Más de un millón de espectadores vieron en el cine la primera película del dúo, Los bingueros (1979). Los 15 millones de pesetas (90.000 euros) que se invirtieron en ella se convirtieron en 200 millones (1.200.000 euros) en beneficios, y logró instaurar un modelo de película y de humor que se repetiría en sucesivas colaboraciones de la pareja cómica. Mientras rodaban Los bingueros, Mariano Ozores escribía la siguiente comedia, Los energéticos (también estrenada en 1979).

Andrés Pajares y Fernando Esteso, en un reencuentro para la grabación de 'Pajares & CIA'.

Sus películas llegaron tras la muerte del dictador Francisco Franco y al inicio de la Transición. Era la España del destape, en la que el cine pasó de no mostrar nada por la censura franquista a mostrar a mujeres desnudas, viniera o no a cuento. “Nuestras películas coincidieron con el destape, pero había que intentar que la gente estuviera más pendiente de la risa que del desnudo”, contó Esteso años después. “A veces esos dos inocentes ignorantes se ponían a discutir de una cosa que no tenía nada que ver, aunque hubiera una mujer desnuda delante. Nunca era vejatorio. Ahora no se puede hacer humor con nada. Todo puede ser ofensivo”, se quejaba.

La tercera colaboración de Pajares y Esteso fue en Yo hice a Roque III, en 1980. Le siguieron Cristóbal Colón, de oficio descubridor (1982) —Camilo José Cela se quejó de que esta película estuviese superando a la adaptación cinematográfica de La colmena en taquilla—, y otra retahíla de títulos, entre los que se encuentran Los liantes y Los chulos (ambas en 1981), Todos al suelo y Padre no hay más que dos (1982), Agítese antes de usarla y La Lola nos lleva al huerto (1983). Todas ellas congregaron a, probablemente, el mismo millón de espectadores una y otra vez.

Agustí Villaronga y el actor Fernando Esteso. carles ribas

Pero se cansaron. “Lo dejamos porque estábamos haciendo la misma película con distintos guiones”, reconoció Esteso en la mencionada entrevista en ICON. A partir de entonces, el actor tuvo una fugaz carrera en televisión vinculado a Telecinco que culminó en los tribunales y en una condena que obligaba a la cadena a pagarle más de un millón de euros por daños y perjuicios. También apareció en la cuarta y quinta entrega de Torrente y algunas series como Gym Tony y La que se avecina.

En los últimos años, ha participado de manera puntual en proyectos como Justo antes de Cristo, en 2020. También entregó el Goya al mejor corto documental en la ceremonia de 2023, donde dedicó unas palabras a los fallecidos cineastas Agustí Villaronga (con quien participó en Incierta gloria y en Loli Tormenta, el filme póstumo del director) Carlos Saura. “Espero que tanto Carlos como Agustí, que estarán escribiendo ya el guion de su próxima película, tengan un recuerdo para mí”, afirmó durante su intervención. “Más temprano que tarde nos volveremos a encontrar”.