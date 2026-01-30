Muere a los 50 años David de la Chica, compositor de Los Delinqüentes y Tomasito

También conocido como ‘Davile’, ha fallecido por un infarto en el Hospital Puerta del Mar, Cádiz, en el que llevaba ingresado desde el 5 de enero

David de la Chica 'Davile' del grupo Los Delinqüentes. Instagram @delinquentesoficial

David de la Chica, natural de Jerez de la Frontera, también conocido como Davile, ha fallecido por un infarto en el Hospital Puerta del Mar, Cádiz, en el que llevaba ingresado desde el 5 de enero, donde iba a ser operado por el empeoramiento de sus problemas de salud.

De la Chica fue coautor de temas de la banda de flamenco “garrapatero” Los Delinqüentes (como Tabanquero, Amor Plutónico y Pirata del Estrecho) y de Tomasito (por ejemplo, Soy un limón). Además, fue cantante de Palocortao y músico de La Banda del Ratón.

Los Delinqüentes se han despedido de De la Chica en su cuenta de la red social Instagram. “David ha peleado hasta el último momento, siempre haciendo gala de su particular sentido de humor, en su lucha contra una larga enfermedad. La pasada madrugada, en el hospital, a sus 50 años, descansó en paz. Siempre estarás en nuestros corazones y nuestro recuerdo. Un beso muy fuerte amigo”.

También Tomasito ha tenido unas palabras de recuerdo en redes. “Muy triste por la pérdida de David de la Chica Davile. Un gran amigo, buen compañero, buen músico y un pedazo de poeta. Hoy es un día muy triste para todos los garrapateros. Por lo menos me queda haber cantado algunas de sus canciones, entre ellas Soy un limón, que me compuso. Mi más sentido pésame a la familia y amigos".

El Canijo de Jerez, miembro de Los Delinqüentes, también se ha expresado por su parte. La noticia le cogió visitando una granja de mariposas en Tailandia, cuando le llamó su compañero de banda Diego, el Ratón. “Me quedé roto mirando el vacío hasta que las mariposas volvieron a captar mi atención. Me gusta pensar que una de aquellas mariposas era er Davile saludándome y brillando entre todas. Descansa en paz querido Davile…Vaya palazo nos has dao compare. Es muy duro vivirlo lejos y no poder despedirme de ti…“.

De la Chica fue una pieza fundamental en lo considerado garrapatero, esa mezcla de flamenco con blues y rock, con voces aguardentosas y letras callejeras y desenfadadas, que rodea a Los Delinqüentes (como el título de su primer disco: El sentimiento garrapatero que nos traen las flores, de 2001), heredera, en cierta manera, de precedentes como Pata Negra, Veneno o Los Mártires del Compás.

Los Delinqüentes han anunciado recientemente su regreso en 2026, para celebrar los 15 años que han pasado desde su primer disco. En sus conciertos también estará presente otro miembro fallecido del grupo, mediante vídeos, Miguel Ángel Benítez, Migue, que falleció de un paro cardiaco mientras dormía, el 6 de julio de 2004, con solo 21 años. Se espera que en los conciertos también haya recuerdo para Davile.