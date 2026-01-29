Pérez Santana, condenado a cuatro meses de prisión y libertad vigilada por la agresión sexual a Jedet en los premios Feroz

La sentencia detalla que el productor tendrá que pagar dos meses de multa a la actriz con una cuota diaria de 10 euros por otro delito leve de vejaciones

Javier Pérez Santana ha sido condenado a cuatro meses de prisión y a la medida de libertad vigilada consistente en la prohibición de acercarse a menos de 500 metros de la actriz Jedet, y de comunicarse con ella por cualquier medio durante dos años, según la sentencia a la que ha tenido acceso EL PAÍS, en la que se condena al productor por agresión sexual. El delito, según el relato de los hechos probados, se produjo la madrugada del 29 de enero de 2023 en la fiesta posterior a la entrega de los premios Feroz en Zaragoza. Este miércoles, la actriz anunció en su cuenta de Instagram que había ganado el juicio tras tres años de un proceso “desgastante”.

El fallo del juzgado número 7 de Zaragoza también condena a Pérez Santana por un delito leve de vejaciones por el que cineasta tendrá que pagar dos meses de multa a la cantante con una cuota diaria de 10 euros. El productor, según recoge el texto, ya ha indemnizado a Jedet con 1.918,59 euros, por los daños causados, y tendrá que asumir las costas del proceso. A partir de la publicación de la sentencia condenatoria el pasado 26 de enero, tiene 10 días para presentar recurso.

La sentencia recoge de manera detallada las cuatro ocasiones en las que Jedet, según su testimonio, se sintió agredida en una fiesta a la que acudieron al menos unas 200 personas, todas invitadas a la gala, en el Espacio Ebro en Zaragoza, el lugar reservado por la organización de los Feroz para celebrar la fiesta posterior al evento. “El acusado se dirigió [a la actriz] acompañado por otra persona, en un principio para alabar su trabajo, si bien a continuación le agarró el trasero, y como la citada actriz, además de recriminarle por lo que acababa de hacer, intentó evitar su presencia, este se molestó y comenzó a decirle: ‘eres muy mala y no te vamos a querer nada, nosotros que queríamos que formaras parte de nuestra familia, ahora te vamos a dejar fuera”, se lee en la sentencia.

La cantante y actriz Jedet, en el Hotel Hard Rock, en Madrid en 2024. Samuel Sánchez

Al poco tiempo, Jedet narra ante el juez que el productor volvió a acercarse a ella y le rechazó porque Pérez Santana le insistía con la misma frase sobre “dejarla fuera” de sus producciones audiovisuales. “Pasado un rato más largo, el acusado volvió a acercarse a ella y le agarró en dos ocasiones de uno de los pechos, por encima de la ropa, provocando el enfado de la sra. Izquierdo, que le volvió a recriminar su comportamiento”, continúa el relato de los hechos.

En la sentencia se concreta una cuarta vez en el que el cineasta volvió hacia ella, ya cerca de las 5.46 de la mañana. “Al ver la reacción de aquella, comenzó a decirle: ‘travelo de mierda, travesti envidiosa, puta’, y cuando la representante de Carmen Jedet le invitó a alejarse de allí, se negó a hacerlo, a la vez que llevaba a cabo gestos obscenos con la boca, situándose entre ambos los acompañantes de la sra. Izquierdo, que avisaron al personal de seguridad del evento, quienes se llevaron al acusado del lugar”.

Cuando llegó la seguridad del lugar, la actriz, según explicó en el juzgado, tuvo que irse al baño porque estaba sufriendo un ataque de ansiedad. Tras alertar a los guardias, también llamaron a la Policía Nacional que se presentó en el evento.

El juez determina además que debe condenar a Pérez Santana a “la inhabilitación especial para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena y la accesoria de inhabilitación especial para cualquier trabajo o cargo, remunerado o, no que conlleve contacto regular y directo con menores durante dos años y seis meses”.

La intoxicación

La defensa de Pérez Santana ha argumentado que “se encontraba bajo los efectos de una fuerte intoxicación etílica que, unida a la medicación antidepresiva que estaba tomando, hizo que sus facultades físicas y psíquicas se encontraran notablemente alteradas”. Además, el productor añadió en su declaración que “tenía pocos recuerdos de esa noche, aunque recordaba haberse acercado al principio de la fiesta a Jedet junto con su amigo Adrián, y señaló que bebió mucho alcohol y estaba en tratamiento con antidepresivos, que estaba tomando pastillas porque hacía tres días que había enterrado a un íntimo amigo”.

El cineasta reconoció que “después de estos hechos ha estado retirado, sin hacer vida social, que no tiene fuerza ni ganas para hacer nada relacionado con el cine, que se ingresó voluntariamente en una clínica para un tratamiento de desintoxicación porque le parecía vergonzoso lo ocurrido”. Pero el juez considera que “no puede admitirse que concurra una eximente completa, una total y absoluta anulación de la conciencia y la voluntad”.

El juez insiste en varias ocasiones en su sentencia que la declaración de Jedet “ha sido persistente, coherente y sin contradicciones esenciales desde el primer momento y viene, finalmente, corroborada por las declaraciones de los testigos”. El actor Pol Montañés y María Sacramento Losada, representante de la actriz, declararon en el juicio y aportaron pruebas como la grabación del móvil de la agente en la que se pueden escuchar los comentarios vejatorios hacia la artista, además de vídeos de las cámaras de seguridad en las que se aprecia el comportamiento violento del productor contra la cantante.

“No se identifica ningún móvil espurio que pudiera existir en la denuncia interpuesta”, escribe el magistrado y añade que, entre otras razones, Jedet no conocía a Pérez Santana. Además, todo lo sucedido le provocó problemas de ansiedad, por lo que tuvo que dejar de trabajar desde el 30 de enero hasta el 1 de marzo de 2023.