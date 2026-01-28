Ir al contenido
Toros

El Ministerio de Juventud e Infancia propone impedir la entrada de menores a los festejos taurinos

Pretende así cumplir con la recomendación del Comité de Derechos del Niño de la ONU

EFE
Madrid -
El Ministerio de Juventud e Infancia quiere impedir la entrada de menores de edad a eventos donde se ejerza violencia contra animales, como corridas de toros, a través de la reforma de ampliación de la Ley Orgánica 8/2021 de protección integral a la infancia y la adolescencia frente a la violencia (LOPIVI).

El departamento de Sira Rego propone en esa reforma legislativa, que ya ha enviado a todos los ministerios de cara a su aprobación en el Consejo de Ministros, que no se permita ni la participación ni la asistencia de los menores en actividades, eventos o espectáculos en los que se ejerza violencia contra los animales, han explicado fuentes del Ministerio de Juventud e Infancia. Con estas medidas, el ministerio quiere cumplir la recomendación que ya en 2018 hiciera el Comité de los Derechos del Niño de la ONU a España, que reclamaba “prohibir la asistencia de menores de 18 años”, con el propósito de “prevenir los efectos nocivos de las corridas de toros en los niños”.

Recientemente, Rego informó al Comité de los Derechos del Niño de la ONU sobre la incorporación de esta prohibición en la Ley de Infancia al ser preguntada la delegación española por varios miembros de este organismo sobre esta reclamación.

Según contempla la exposición de motivos, “las actividades en las que esté presente la violencia conllevan riesgos significativos para la vida y la integridad física y psíquica, que puede afectar especialmente a las personas menores de edad”.

Respecto a los riesgos psicológicos, “la exposición temprana a la violencia puede desensibilizar a los menores de edad frente al sufrimiento ajeno, afectando negativamente el desarrollo de la empatía, normalizando la violencia como una forma de entretenimiento, influenciando la percepción de las personas menores de edad sobre la resolución de conflictos y el uso de la fuerza, con efectos duraderos en su bienestar emocional”, añade el texto.

En varias ocasiones, Rego ha asegurado que la reforma “está lista, a falta únicamente de las últimas aportaciones del Ministerio de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes”, para su aprobación en el Consejo de Ministros.

