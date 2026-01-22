Más allá de Astrid Lindgren: la nueva literatura infantil noruega conquista a los jóvenes lectores

A Maria Parr (Vanylven, Noruega, 44 años) la consideran en los países nórdicos la heredera de Astrid Lindgren, pero en realidad entre ambas escritoras hay muchas diferencias. Mientras que la autora sueca creó a Pippi Calzaslargas, un personaje libre, desobediente y que se saltaba las reglas establecidas por los adultos, Parr ha ideado unos protagonistas que, siendo rebeldes, están anclados a la realidad. Así, a través de ellos, trata con naturalidad temas como la muerte o el duelo.

Su último libro, Oskar y yo (Nórdica, 2025), habla de estos asuntos a través de la relación de dos hermanos, Ida, de ocho años, y Oskar, de cinco. Comparten habitación, duermen en literas y, aunque ella le quiere, le acompaña al colegio y está pendiente de él, a la vez le desespera. “Es un tema universal, pero al leer a María, quien ha tenido hermanos, vuelve a esos momentos”, explica Cristina Gómez-Baggethun, doctora en literatura por la Universidad de Oslo, investigadora, crítica y traductora. Ella fue la que introdujo una nueva visión de la literatura infantil noruega en España hace casi 10 años al proponer a la editorial Nórdica trasladar las novelas de Parr al español. “Una amiga traductora me habló de esta autora y, mientras leía Tania Val de Lumbre en una playa de Polonia, se me saltaban las lágrimas. Fue un amor inmediato”, explica la traductora al calor de un café en el Museo Botánico de Oslo.

Maria Parr, en una imagen cedida.

La literatura infantil nórdica de los últimos años refleja temas actuales que a los niños les interesan y sobre los que preguntan. Desde la ausencia del padre cuando un matrimonio se separa y la consiguiente relación entre madre e hija en el momento en que aparece una nueva pareja en el hogar, presente en la novela Ollis, de Ingunn Thon, hasta cómo transita un niño el duelo por la pérdida de un ser querido y cómo lo viven sus figuras de referencia, uno de los temas de Oskar y yo.

Cómo se transmiten esas emociones y esos momentos a los menores ha sido clave para el éxito de las novelas de Parr. “Mi mayor interés siempre ha sido la gente: sus vidas, sus sentimientos, sus emociones... y la literatura infantil es un bonito lugar para contarlo. Espero que los niños se sientan entendidos”, comenta la autora, en un inglés lento y sosegado, mientras observa al fiordo de Oslo a través de los ventanales de la Deichman Bjørvika, reconocida como la mejor biblioteca del mundo en 2021.

Nórdica comenzó con Parr su línea de literatura infantil y juvenil en abril de 2016. Desde entonces, su sello de identidad ha sido publicar a jóvenes autoras noruegas. “El éxito de María en España fue inmediato porque es una literatura que no evita temas profundos y lo hace con mucha ternura”, describe Jesús Félix, responsable de la línea infantil y juvenil de la editorial que no duda en describir como fans a los lectores que leen sus novelas. Y las ventas lo confirman.

En España, Parr ha publicado cuatro títulos: Tania Val de Lumbre, Corazones de gofres, Lena, Theo y el mar (la continuación de Corazones de gofre) y Oskar y yo. En estos casi 10 años, ha vendido, en sus ediciones en castellano y catalán, 32.000 ejemplares. Ha ganado premios infantiles tan prestigiosos como el Luchs en Alemania, el Brage en Noruega, el Silbernen Griffel en los Países Bajos o el Prix Sorcière en Francia. Con su última novela, participa como finalista en los Premios Atrapallibres, que organiza el Consejo del Libro Infantil y Juvenil catalán y cuyo jurado está formado por niños de entre 9 y 16 años.

A Parr le cuesta viajar. Vive en Fiskå, una población costera de 500 habitantes, con su marido y sus tres hijos. Su vida, como la de Lena, Tania o Ida, los personajes de sus novelas, está unida al mar. Empezó a escribir muy joven. Con 14 años ya ideó la base de Corazones de gofre, su ópera prima. Licenciada en Lenguas y Literatura Nórdicas y gran lectora de Astrid Lindgren, de la que hizo su tesis doctoral, no piensa mucho en el éxito de sus historias. “Es algo abstracto. No soy muy consciente”, admite, y reconoce que, si lo fuera, no crearía igual. También agradece que su agente le dé tiempo para escribir. De hecho, desde esa primera novela publicada en 2005 en Noruega hasta la siguiente, Tania Val de Lumbre, pasaron cuatro años.

Nuevas voces nórdicas

Parr sigue siendo la autora más importante para la editorial Nórdica, pero no la única. En los últimos años también han aparecido nuevas voces, como la de la autora Ingunn Thon (Drammen, Noruega, 39 años). Ella, a diferencia de Parr, es puro torbellino, pero su literatura, que tiene un toque de humor vibrante, también incluye a la familia y al menor como eje central del que partir. “Quería que se sintieran a gusto, cómodos y que las lecturas les empujen hacia otro sitio, hacia la libertad de entender que no están solos, que a otros niños les pasa algo similar y que pueden hablar con otras personas”, detalla la autora en una cafetería del barrio de Tøyen.

Ingunn Thon, en una imagen cedida. SIGNE FUGLESTEG LUKSENGARD

La primera novela de Thon publicada en España fue Ollis, en abril de 2021. Una historia que nació por un encargo y que la autora pensó que sería la única porque era complicado compaginar su trabajo como guionista para televisión y radio con la escritura, pero la gran acogida la animó a escribir Perfectamente imperfecto, publicado en 2025 en nuestro país. En estos cuatro años, la autora ha vendido 3.800 ejemplares de sus novelas en España. En esta última historia, Orion es un niño perfecto y ejemplar, pero su vida diaria se desmorona cuando su profesora le pide que cometa errores. “Me estoy encontrando con muchos niños que me dicen que se sienten identificados con Orion, con esa autoexigencia”, explica en su rápido inglés. Una autoexigencia acrecentada por las redes sociales, opina la autora.

Tanto las novelas de Parr como las de Thon han podido llegar a España gracias a las ayudas de hasta el 50% a la traducción que concede Norla, la agencia de promoción de la literatura noruega en el extranjero. Su labor es esencial para que obras como las del dramaturgo Henrik Ibsen o los textos del Premio Nobel de literatura Jon Fosse sigan llegando a los lectores españoles. Así han conseguido que Parr se traduzca a 26 idiomas y las novelas de Thon a 11. Oliver Møystad, asesor de la parte de ficción y literatura infantil, cree que Astrid Lindgren creó “un universo increíble” y que ha sobrevivido por el respeto con el que trataba a la infancia, pero que las nuevas generaciones tienen “problemas más complejos” y necesitan otro tipo de literatura.

En la próxima edición de la Feria Internacional del Libro Infantil de Bolonia, una de las más importantes a nivel mundial, que se celebrará en la ciudad italiana del 13 al 16 de abril de 2026, el país invitado será Noruega. “Llevamos preparándonos dos años para ese momento. Contamos con 50 ilustradores para hacer una gran exposición y con 20 autores que viajarán hasta Bolonia”, comenta Møystad, en un perfecto español, en sus oficinas en Oslo. “Es una gran posibilidad para ser visibles para todo el mundo y, sí, María Parr también estará allí”, concluye.