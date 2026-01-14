Talavante, incomprensible exponente de la feria de Fallas con toreros amortizados y jóvenes con futuro

Foto de familia de algunos de los toreros anunciados acompañados por el presidente de la Diputación y los empresarios de la plaza.

El matador Daniel Luque y el novillero El Mene, entre las ausencias más destacadas

La plaza de toros de Valencia volverá a abrir sus puertas, tras el parón desde el pasado mes de mayo por las obras de la nueva iluminación, con motivo de la Feria de Fallas de 2026.

El nuevo ciclo fallero, comprendido entre el 7 y el 19 del próximo mes de marzo, constará de seis corridas de toros, dos novilladas con picadores, una sin ellos y el clásico festejo de rejoneo. La gala de presentación de los carteles tuvo lugar en el Centro Cultural de la Beneficencia y contó con la presencia del presidente de la Diputación, Vicente Mompó, y los responsables de la empresa Espacios Nautalia 360, Rafael García Garrido y Víctor Zabala. Además, también estuvieron presentes varios de los espadas anunciados, como los matadores Fortes, Román, Tomás Rufo, Samuel Navalón y Víctor Hernández, y los novilleros Marco Polope, Juan Alberto Torrijos, Mario Vilau, Julio Méndez y Alberto Donaire.

El abono cuenta con Alejandro Talavante como máximo exponente y tampoco muy entendible, al torear dos tardes, además de anunciarse como ganadero en la primera novillada picada. Las mayores y bienvenidas novedades las representan los jóvenes matadores David de Miranda, Samuel Navalón, Víctor Hernández y Marco Pérez, que refrescan una feria que también cuenta con toreros muy veteranos en el escalafón, en algunos casos con el interés amortizado. Regresa a Valencia, tras varios años de ausencia, Fortes, afortunadamente recuperado para el toreo. También entre los jóvenes, aunque ya conocidos en esta plaza, están Borja Jiménez y Tomás Rufo, que conforman un sorprendente y no muy comprendido mano a mano el día 18. Un abono, en fin, que mezcla espadas con su historia profesional ya escrita, con otros que apuntan a la renovación del escalafón.

El capítulo ganadero no ofrece novedades y se repiten los mismos hierros de siempre las tardes en que aparecen las llamadas figuras. Los hierros de La Quinta y Santiago Domecq suponen el mayor interés torista del elenco ganadero.

Hay dos ausencias que destacan y que no se entienden, la del matador Daniel Luque, uno de los más destacados de la edición de 2025, y la del novillero El Mene, el gran e indiscutible triunfador de las Fallas del año pasado.

Según Rafael García Garrido, cabeza visible de la empresa, “yo titularía este ciclo como la feria de la ilusión, en la que hemos combinado talento y necesidad”. Además de subrayar las novedades anunciadas “como la esperanza del toreo”, Garrido también señaló que el contexto actual del toreo nada tiene que ver con el que había hace cinco años, cuando llegaron a Valencia, “la de ahora es una feria que apuesta por la renovación del toreo, y Valencia es la primera plaza de primera que ha de responder al futuro del toreo”.

Por su parte, Vicente Mompó, presidente de la Diputación, anunció que además de la renovación del alumbrado ya finalizado, “a lo largo de la temporada se llevarán a cabo diversas obras en el coso, que no impedirán el desarrollo normal de la temporada, que servirán para acondicionarlo y convertirlo en uno de los mejores de España sin perder su esencia como templo del toreo”.

Las combinaciones de las Fallas de 2026 son las siguientes:

Sábado, 7 de marzo. Novillada sin picadores con alumnos de las distintas escuelas taurinas.

Domingo, 8. Novillada. Emiliano Osornio, Mario Vilau y Marco Polope (novillos de Talavante).

Viernes, 13. Fortes, Román y David de Miranda (toros de La Quinta)

Sábado, 14. Alejandro Talavante, Roca Rey y Samuel Navalón (toros de Victoriano del Rio y Toros de Cortés).

Domingo, 15. Matinal de rejoneo. Andy Cartagena, Diego Ventura y Lea Vicens (toros de María Guiomar Cortés de Moura)

Domingo, 15. Por la tarde. Sebastián Castella, José María Manzanares y Pablo Aguado (toros de Jandilla)

Lunes, 16. Novillada. Juan Alberto Torrijos, Julio Méndez y Julio Norte (novillos de Fuente Ymbro)

Martes, 17. Miguel Ángel Perera, Víctor Hernández y Marco Pérez (toros de Santiago Domecq)

Miércoles, 18. Borja Jiménez y Tomás Rufo, mano a mano (toros de Domingo Hernández)

Jueves, 19. Alejandro Talavante, Emilio de Justo y Juan Ortega (toros de Núñez del Cuvillo).

También se dio a conocer la novillada a celebrar el sábado 9 de mayo, con motivo de la festividad de la Virgen de los Desamparados, en la que actuarán Alberto Donaire, Félix Sanromán e Ignacio Garibay ante utreros de Chamaco.

A raíz de la presentación de los carteles, la Unión Taurina de Abonados de Valencia, presidida por Agustín Colomar, ha hecho pública una nota en la que, entre otras cosas, señala que “no podemos estar contentos, porque nos faltan algunos toreros y nos sobran otros”. Añade que el mano a mano “está injustificado”; Talavante “no es el que era y no debería estar en la feria, al igual que Manzanares y Castella”; y algo inaudito: “otra feria sin Daniel Luque”.