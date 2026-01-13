Ir al contenido
Cultura

Muere el viñetista Scott Adams, creador de la tira ‘Dilbert’, a los 68 años

El dibujante estadounidense, que alcanzó gran popularidad con su historieta, fue cancelado hace tres años por centenares de diarios por comentarios racistas

Madrid -
Ir a los comentarios

El dibujante Scott Adams, creador de la popular tira cómica Dilbert, ha muerto este martes a los 68 años por cáncer de próstata. Adams estaba en cuidados paliativos desde la semana pasada y su exesposa Shelley Miles ha comunicado su muerte en el podcast del viñetista, Real Coffee with Scott Adams, donde el autor anunció su enfermedad en mayo del año pasado y fue dando detalles de su evolución. Hace unos días informó a sus seguidores de que sus posibilidades de recuperación eran “esencialmente cero”.

Nacido en 1957 en Windham, Nueva York, Adams creó la tira Dilbert en 1989, protagonizada por un oficinista y su perro. Alcanzó tanta popularidad, que llegó a imprimirse en dos mil cabeceras, entre ellas The Washington Post y Los Angeles Times. Sin embargo, este diario y varios centenares más cancelaron el contrato con Adams en febrero de 2023 por unos comentarios retransmitidos en directo por YouTube en los que Adams decía que la comunidad negra en Estados Unidos forma “un grupo de odio” y que los blancos mejor harían en “alejarse de ellos”.

Un año antes, The San Francisco Chronicle y otros 76 periódicos publicados por Lee Enterprises había eliminado ya la tira de Dilbert cuando Adams introdujo su primer personaje negro, porque consideraron que lo hacía para burlarse de la “cultura woke”.

