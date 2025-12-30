El antiguo palacio en ruinas que revoluciona el centro histórico de Toledo

Con la llegada de la Segunda República, el Salón Rico de Toledo fue uno de los cientos de bienes protegidos aquel año de 1931. Sin embargo, el buen augurio para los últimos restos del palacio, de origen medieval, acabaría disipándose. El conjunto patrimonial —el edificio y el entorno, el llamado Corral de Don Diego— terminarían el siglo XX como una zona profundamente degradada, abonada al carterismo, el menudeo de droga y la acumulación de basura. Por el camino, el interior de esta “qubba” (una construcción cuadrangular de influencia oriental, coronada por un artesonado) había servido de desahogo para una herrería contigua, y como garaje para un taller mecánico en las décadas de los sesenta y setenta. “Se había perdido la memoria del lugar”, constata el historiador Antonio Perla. Aquella profunda herida está comenzando hoy a restañarse. La recuperación de la zona, a poco más de cien metros de la neurálgica plaza de Zocodover, ha devuelto la vitalidad y la ilusión a un enclave histórico de Toledo que parecía condenado al olvido.

En todo caso, los problemas en el antiguo palacio de los García de Toledo vienen de antiguo. A mediados del siglo XIX, el arqueólogo Amador de los Ríos ya advertía de la progresiva destrucción del complejo y, décadas más tarde, Pérez Galdós describía las últimas estructuras que quedaban en pie, de las que solo se salvaría el Salón Rico. No fue hasta finales del XX cuando el Ayuntamiento de Toledo comenzó a mostrar interés en recuperar la zona. “En los años ochenta hubo intentos de hacer viviendas, hoteles y locales comerciales”, constata Jesús Corroto, gerente del Consorcio de la Ciudad de Toledo, que gestiona el patrimonio del centro histórico. Aquella iniciativa naufragó. “No había un proyecto claro consensuado con los ciudadanos y faltó comunicación”, analiza Corroto, apuntando a algunas de las causas de aquel fiasco.

Así que el consorcio tomó nota de los errores pasados y se lanzó al rescate en 2021. “Nos reunimos con las asociaciones vecinales del casco histórico para que nos dijeran qué necesitaban: no querían más museos, sino viviendas para jóvenes”. Jesús Corroto explica cómo, escuchando a los vecinos, se fue configurando el resto de detalles del proyecto: “Nos plantearon que hubiese vegetación autóctona, una fuente para beber agua, que los coches desapareciesen de allí o que se habilitara un cruce de caminos entre la Plaza Mayor y la zona del Alcázar”. La intervención permitiría eliminar “un tapón en la ciudad” —describe el arquitecto Pablo González Collado— y habilitar una plaza con una grada en el antiguo Corral de Don Diego, que actualmente es foco de una intensa actividad cultural. De paso, “se han podido recuperar los edificios de alrededor, que estaban en ruinas, con cinco viviendas para jóvenes y dos locales para comercio de proximidad”, detalla el técnico del consorcio.

El público llena la nueva plaza del Corral de Don Diego, con el Salón Rico en segundo término, en una actividad nocturna. Consorcio Toledo-Imagen Subliminal

Pero lo más interesante se encontraba, sin duda, en la recuperación del Salón Rico. “Las ‘qubbas’ son lugares de representación”, informa Antonio Perla, quien asumió el estudio histórico que guiaría las obras. “Era lógico que el palacio tuviera un espacio así, porque el propietario Diego García de Toledo era el máximo representante del rey”, explica el historiador, acerca de la importancia y el prestigio de este personaje, el primero de una larga saga que se estableció en Toledo el siglo XIV. Antes de esta etapa, la historia de la construcción está llena de interrogantes. Perla ha encontrado la respuesta a algunos de ellos y, de paso, ha desterrado falsos tópicos. “Desde hace décadas se atribuye la fundación del palacio a los Trastámara, pero eso no fue así”, zanja el investigador. Según sus estudios, el inquilino anterior de las llamadas Casas de la Gallinería —donde se ubica el Salón Rico— fue Juan Pérez de Toledo, alcalde mayor de la ciudad, “entre finales del siglo XII y principios del XIII”.

La arqueología ha terminado de aclarar el panorama. Además de constatar que los restos de la antigua ciudad romana que recorren la ciudad imperial también se encuentran bajo el Salón Rico, los arqueólogos encontraron algunas sorpresas. “Se trataba de un gran palacio con unas alhanías (habitaciones) espectaculares; se ha encontrado cerámica vidriada como la de la Alhambra de Granada o el Real Alcázar de Sevilla y unos parterres con una vegetación autóctona, anterior a la Conquista de América”, revela Jesús Corroto, arquitecto y responsable del consorcio. En cuanto a la valía artística del Salón Rico —más allá de las vistosas yeserías o del extraordinario artesonado que corona la estancia—, el historiador Antonio Perla destaca “el conjunto” y su “función de representación suprema” que, en realidad, pudo no ser la única que desempeñó este espacio. “En mi opinión, esta ‘qubba’ pasó a tener un segundo uso desde finales del siglo XIV, también propio de estas construcciones, al convertirse en un lugar de homenaje a los difuntos”, sostiene.

Aspecto de la yesería decorativa y el artesonado que corona la “qubba” en el interior del Salón Rico. Consorcio Toledo-Imagen Subliminal

Durante la restauración —en la que ha primado el reciclaje de los materiales, el criterio denominado “kilómetro cero”— los técnicos han tratado de “curar la enfermedad” del maltrecho Salón Rico, cuya salud se ha visto lastrada por el olvido y los usos indignos, como la instalación aquí del primer taller mecánico de la casa americana Ford en Castilla-La Mancha. “Hemos eliminado las patologías que encontramos en elementos como el artesonado o las vigas, manteniendo el aspecto antiguo, y cuando nos ha tocado añadir elementos nuevos, hemos utilizado un lenguaje contemporáneo”, detalla el arquitecto Pablo González Collado. Esta integración de “lo viejo y lo nuevo” es uno de los aspectos que más han llamado la atención a los vecinos. “En la fachada hemos decidido mantener cada una de las capas históricas, lo que llamamos un alzado arqueológico”, expone González Collado. “Al principio, el resultado puede parecer un poco crudo, pero de esta manera un guía o un especialista pueden explicarte cada una de las fases históricas del lugar”, argumenta el arquitecto.

Desde la inauguración del Salón Rico y de la plaza del Corral de Don Diego, en el verano de 2024, el uso público del nuevo espacio no ha parado de crecer. ¿Ha provocado la restauración de este bien de interés cultural una revolución en el centro histórico de Toledo? “Hemos hecho muchas más cosas además de recuperar el salón: una plaza, jardines, edificios para viviendas… Pero es cierto que el Salón Rico es el que irradia el interés público que hace posible intervenir en todo el entorno”, concede González Collado. “Era una zona totalmente degradada, de paso de drogas, llena de gatos, de ratas y de excrementos; de repente, se ha convertido en un nuevo eje de caminos donde todos los entornos se están rehabilitando, y eso redunda en beneficio de los turistas, pero sobre todo de los propios vecinos”, reflexiona Jesús Corroto, gerente del Consorcio de la Ciudad de Toledo. Por su parte, Antonio Perla, encargado de reconstruir el pasado del enclave, muestra sentimientos encontrados: “No deja de ser un espacio espectacular, pero, cuando miro el salón, me puede la sensación de vacío que deja el resto de las edificaciones que ya no están”. El Salón Rico ha sobrevivido, en efecto, a todas ellas. Hoy, “curado” y renovado, revoluciona el centro histórico de Toledo.