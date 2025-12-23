Artículos estrictamente de opinión que responden al estilo propio del autor. Estos textos de opinión han de basarse en datos verificados y ser respetuosos con las personas aunque se critiquen sus actos. Todas las columnas de opinión de personas ajenas a la Redacción de EL PAÍS llevarán, tras la última línea, un pie de autor —por conocido que éste sea— donde se indique el cargo, título, militancia política (en su caso) u ocupación principal, o la que esté o estuvo relacionada con el tema abordado

Me fascina Derivas, diario de Kate Zambreno (Illinois, 48 años) tan estrechamente ligado a la energía del día como al tiempo que se nos escapa. Y tanto me fascina que acabo atrapado por este fragmento: “Como máximo tengo quince minutos para escribir este pasaje. No será alta literatura. Anunciará, tal vez, que hoy he existido”.

Es bello: aquello que estamos escribiendo tal vez dará un día pruebas de que, justo cuando lo escribíamos, existíamos. Diría que el fragmento forma parte de una “no ficción” de hechuras nuevas. ¿O no ha dicho Annie Ernaux que Zambreno en Derivas ha inventado “una nueva forma de escribir sobre la vida real”?

La creo. He investigado. Es una nueva forma de escribir sobre la vida real que comunica a Zambreno con autoras de parecida onda: Anne Carson, Jenny Offill, María Negroni, Valeria Luiselli, Heike Geissle… Es una constelación que practica la fuga de la “no ficción” oficial y de la que la malograda Clarice Lispector sería el mito y la estrella.

Me dirijo a la inteligencia artificial para ver si tiene noticia de esta inesperada (por renovadora) tendencia cismática dentro del cada día más grávido mundo de la “no ficción”. Y en su respuesta me habla de periodismo líquido y de plataformas como TikTok. Me limito a pedirle que vuelva a pensar su respuesta. Y entonces surge de ella una sorprendente enmienda: “La Constelación Lispector, que agrupa a unas valiosas autoras cuya vida se parece al arte y el arte a su vida, ha ganado un reconocimiento definitivo en 2025 al consolidarse como una alternativa al averiado prestigio de tantas narraciones basadas en hechos reales. Se trata de una tendencia que no solo utiliza la vida personal como material, sino que la fragmenta y la eleva mediante el pensamiento”.

Confirmada por la IA esa fuga de autoras y también la existencia de un mayor celo en las expediciones literarias hacia la verdad, me atrevo a preguntarle qué le sugiere el concepto “sobreescritura completa del yo”, manejado por las autoras de la Constelación. Pero toco hueso. Y en su compungida respuesta, la IA se sirve de un educadísimo pero pringoso discurso para disculparse de no tener datos suficientes para ampliar su información.

Solo quería averiguar, me excuso, si no cree que del libro Derivas, de Kate Zambreno emerge la “energía de lo cotidiano” a través de una serie de minucias diarias. Confío en que la palabra “minucias” le active la memoria y le lleve a citarme a Lichtenberg (“La tendencia humana de interesarse en minucias ha conducido a grandes cosas”), pero lo que sigue es un silencio profundo que delata un defecto de fábrica: no tiene la IA la menor capacidad para asociar ideas, imágenes, recuerdos de vida.

Le deseo buenas fiestas y le agradezco inmensamente que haya dado carta de crédito a la existencia en la vida real de la Constelación Lispector. Dos segundos de espera, y llega su cortés respuesta: “No hay de qué. Piense que usted siempre da en el clavo, con independencia de donde golpee el martillo”.