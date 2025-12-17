Los mejores discos de música de 2025 para La Ruta Norteamericana
La lista de 20 álbumes esenciales de este año
Como todos los años, llega la lista de los mejores discos. En esta ruta sonora no me canso de repetirlo cada temporada: esta es una clasificación que no tiene nada de científica y sí mucho de personal. De esta forma, este listado no busca sentar cátedra ni marcar ninguna tendencia. Responde, única y exclusivamente, a mis gustos personales, intentando ordenar los que considero como los álbumes que más me han gustado de este 2025.
Conviene apuntar que suelo ser muy desordenado para este tipo de repasos y siempre me dejo algún disco por el camino. Discos que no pude escuchar pese a la intención, o que escuché, pero, a la hora de elaborar las selecciones, se me termina pasando incluirlos. Pero no creo que sea algo trágico. A fin de cuentas, la lista de final del año es, sinceramente, una simple orientación y, sobre todo, un mero divertimento que nos permite marcar una pauta anual. También nos permite descubrir cosas o reescuchar álbumes que a lo mejor se escucharon sin demasiada atención. Y, sobre todo, nos permite seguir compartiendo música, que es, a mi juicio, lo más importante.
Como otros años, esta lista de La Ruta Norteamericana está formada por los 20 discos que más me arrebataron, sin necesidad de ser mejores o peores que otros. Tienen que ser 20, el número de otros cursos, y, en este sentido, se tienen que quedar fuera varios que podrían incluirse sin problemas. Pienso ahora, por ejemplo, en los discos de Mavis Staples, Neko Case, Robert Forster, Sam Fender, Jason Isbell, The Chills, Morgan Wallen, Big Thief, Matt Berninger, Doves, Micah P. Hinson, Jule Jacklin, Haley Williams, Wolf Alice, Japanese Breakfast, Billie Marten, The Chameleons, Ethal Cain o The Last Dinner Party.
Lo dicho, esta lista de Lo mejor del año para La Ruta Norteamericana no es nada científica. Simplemente, es una lista personal, del autor de esta columna, con el único objetivo de ayudar a conocer discos y artistas o revisitar esos acordes que nos llenaron en este último año, que nos acompañaron en nuestros viajes, nuestras noches en vela o nuestros momentos más vivos.
Discos de La Ruta Norteamericana 2025
- Jeff Tweedy - Twilight Override
- Destroyer – Dan’s Boogie
- Cass McCombs – Interior Live Oak
- Sharon Von Etten - Sharon Van Etten & The Attachment Theory
- Valerie June - Owls, Omens and Oracles
- Sabine McCalla - Don’t Call Me Baby
- My Morning Jacket - is
- Big Chief Monk Boudreaux - Slip Don’t Fall
- Geese – Getting Killed
- Ryan Davis & The Roadhouse Band - New Threats From the Soul
- Brown Horse – All The Right Weaknesses
- Ben Kweller – Cover the Mirrors
- Cory Hanson - I Love People
- Charley Crockett - Dollar a Day
- Jon Batiste - The New Americana Collection
- Wednesday - Bleeds
- Wet Leg - moisturizer
- Hannah Cohen - Earthstar Mountain
- Dean Johnson - I Hope We Can Still Be Friends
- Tobacco City - Horses
Pincha aquí si no ves la lista.
Las listas de años anteriores
- Consulta la lista de lo mejor de 2024.
- Consulta la lista de lo mejor de 2023.
- Consulta la lista de lo mejor de 2022.
- Consulta la lista de lo mejor de 2021.
- Consulta la lista de lo mejor de 2020.
- Consulta la lista de lo mejor de 2019
- Consulta la lista de lo mejor de 2018.
- Consulta la lista de lo mejor de 2017.
- Consulta la lista de lo mejor de 2016.
- Consulta la lista de lo mejor de 2015.
- Consulta La lista de lo mejor de 2014.
- Consulta La lista de lo mejor de 2013.
- Consulta La lista de lo mejor de 2012.
- Consulta La lista de lo mejor de 2011.
- Consulta La lista de lo mejor del 2010.
- Consulta La lista de lo mejor del 2009.
