Ir al contenido
_
_
_
_
Cultura
MÚSICA

Los mejores discos de música de 2025 para La Ruta Norteamericana

La lista de 20 álbumes esenciales de este año

Fernando Navarro
Fernando Navarro
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir en Bluesky
Compartir en Linkedin
Copiar enlace
Ir a los comentarios

Como todos los años, llega la lista de los mejores discos. En esta ruta sonora no me canso de repetirlo cada temporada: esta es una clasificación que no tiene nada de científica y sí mucho de personal. De esta forma, este listado no busca sentar cátedra ni marcar ninguna tendencia. Responde, única y exclusivamente, a mis gustos personales, intentando ordenar los que considero como los álbumes que más me han gustado de este 2025.

Conviene apuntar que suelo ser muy desordenado para este tipo de repasos y siempre me dejo algún disco por el camino. Discos que no pude escuchar pese a la intención, o que escuché, pero, a la hora de elaborar las selecciones, se me termina pasando incluirlos. Pero no creo que sea algo trágico. A fin de cuentas, la lista de final del año es, sinceramente, una simple orientación y, sobre todo, un mero divertimento que nos permite marcar una pauta anual. También nos permite descubrir cosas o reescuchar álbumes que a lo mejor se escucharon sin demasiada atención. Y, sobre todo, nos permite seguir compartiendo música, que es, a mi juicio, lo más importante.

Como otros años, esta lista de La Ruta Norteamericana está formada por los 20 discos que más me arrebataron, sin necesidad de ser mejores o peores que otros. Tienen que ser 20, el número de otros cursos, y, en este sentido, se tienen que quedar fuera varios que podrían incluirse sin problemas. Pienso ahora, por ejemplo, en los discos de Mavis Staples, Neko Case, Robert Forster, Sam Fender, Jason Isbell, The Chills, Morgan Wallen, Big Thief, Matt Berninger, Doves, Micah P. Hinson, Jule Jacklin, Haley Williams, Wolf Alice, Japanese Breakfast, Billie Marten, The Chameleons, Ethal Cain o The Last Dinner Party.

Lo dicho, esta lista de Lo mejor del año para La Ruta Norteamericana no es nada científica. Simplemente, es una lista personal, del autor de esta columna, con el único objetivo de ayudar a conocer discos y artistas o revisitar esos acordes que nos llenaron en este último año, que nos acompañaron en nuestros viajes, nuestras noches en vela o nuestros momentos más vivos.

Discos de La Ruta Norteamericana 2025

  1. Jeff Tweedy - Twilight Override
  2. Destroyer – Dan’s Boogie
  3. Cass McCombs – Interior Live Oak
  4. Sharon Von Etten - Sharon Van Etten & The Attachment Theory
  5. Valerie June - Owls, Omens and Oracles
  6. Sabine McCalla - Don’t Call Me Baby
  7. My Morning Jacket - is
  8. Big Chief Monk Boudreaux - Slip Don’t Fall
  9. Geese – Getting Killed
  10. Ryan Davis & The Roadhouse Band - New Threats From the Soul
  11. Brown Horse – All The Right Weaknesses
  12. Ben Kweller – Cover the Mirrors
  13. Cory Hanson - I Love People
  14. Charley Crockett - Dollar a Day
  15. Jon Batiste  - The New Americana Collection
  16. Wednesday - Bleeds
  17. Wet Leg  - moisturizer
  18. Hannah Cohen - Earthstar Mountain
  19. Dean Johnson - I Hope We Can Still Be Friends
  20. Tobacco City - Horses

Pincha aquí si no ves la lista.

Las listas de años anteriores

Tu suscripción se está usando en otro dispositivo

¿Quieres añadir otro usuario a tu suscripción?

Añadir usuarioContinuar leyendo aquí

Si continúas leyendo en este dispositivo, no se podrá leer en el otro.

¿Por qué estás viendo esto?

Flecha

Tu suscripción se está usando en otro dispositivo y solo puedes acceder a EL PAÍS desde un dispositivo a la vez.

Si quieres compartir tu cuenta, cambia tu suscripción a la modalidad Premium, así podrás añadir otro usuario. Cada uno accederá con su propia cuenta de email, lo que os permitirá personalizar vuestra experiencia en EL PAÍS.

¿Tienes una suscripción de empresa? Accede aquí para contratar más cuentas.

En el caso de no saber quién está usando tu cuenta, te recomendamos cambiar tu contraseña aquí.

Si decides continuar compartiendo tu cuenta, este mensaje se mostrará en tu dispositivo y en el de la otra persona que está usando tu cuenta de forma indefinida, afectando a tu experiencia de lectura. Puedes consultar aquí los términos y condiciones de la suscripción digital.

Sobre la firma

Fernando Navarro
Fernando Navarro
Fernando Navarro - twitter
Redactor cultural especializado en música. Pertenece a El País Semanal y es autor de La Ruta Norteamericana. Crítico musical en Cadena Ser. Pasó por Efe, Abc, Ruta 66, Efe Eme y Rolling Stone. Ha escrito los libros 'Acordes Rotos', 'Martha', 'Maneras de vivir', 'Todo lo que importa sucede en las canciones' y 'Algo que sirva como luz'. Es de Madrid.
Mis comentariosNormas
Rellena tu nombre y apellido para comentarcompletar datos

Archivado En

_

Últimas noticias

Lo más visto

  1. Elon Musk, más cerca de ser el primer hombre en alcanzar una fortuna de un billón de dólares
  2. La UCO precipitó la detención del expresidente de la SEPI porque se percató de que lo seguían cuando iba a una cita con Leire Díez
  3. El rechazo de Francia y las dudas de último minuto de Italia amenazan con descarrilar la firma del acuerdo entre la UE y Mercosur
  4. Interior nombra jefe de la UCO al coronel Pedro Merino, exintegrante de la unidad y que estuvo destinado en La Zarzuela y Seguridad Nacional
  5. La jueza de la dana declina citar a Sánchez porque no consta que estuviera informado “en tiempo real” por Mazón como Feijóo
Recomendaciones EL PAÍS
Escaparate
escaparate
Auriculares inalámbricos con Bluetooth 5.4., reducción de ruido y resistentes al agua. COMPRA POR 22,79€
Auriculares inalámbricos con Bluetooth 5.4., reducción de ruido y resistentes al agua. COMPRA POR 22,79€
escaparate
Cargador de carga rápida para iPhone de 40W y conector USB tipo C. COMPRA POR 9,99€ (17% DE DESCUENTO)
Cargador de carga rápida para iPhone de 40W y conector USB tipo C. COMPRA POR 9,99€ (17% DE DESCUENTO)
escaparate
Luz de lectura para el cuello. Con una batería de alto rendimiento, ofrece tres temperaturas de color. COMPRA POR 15,99€
Luz de lectura para el cuello. Con una batería de alto rendimiento, ofrece tres temperaturas de color. COMPRA POR 15,99€
escaparate
Luz de emergencia conectada help flash IoT+. COMPRA POR 36,95€ (33% DE DESCUENTO)
Luz de emergencia conectada help flash IoT+. COMPRA POR 36,95€ (33% DE DESCUENTO)
Recomendaciones EL PAÍS
Centros
cursosonline
Máster en Inteligencia Artificial aplicada a Marketing y Ventas
Máster en Inteligencia Artificial aplicada a Marketing y Ventas
cursosonline
Máster Universitario en Gestión de Proyectos / Project Management
Máster Universitario en Gestión de Proyectos / Project Management
cursosonline
Máster en Nutrición y Salud & Coaching, Inteligencia Emocional y PNL
Máster en Nutrición y Salud & Coaching, Inteligencia Emocional y PNL
cursosonline
Máster Universitario en Neuropsicología Clínica
Máster Universitario en Neuropsicología Clínica
Recomendaciones EL PAÍS
Cursos
cursos
MBA - Administración y Dirección de Empresas
MBA - Administración y Dirección de Empresas
cursos
Máster en Neuroeducación
Máster en Neuroeducación
cursos
Máster Universitario en Derecho Penal Económico - Modalidad 'online'
Máster Universitario en Derecho Penal Económico - Modalidad 'online'
cursos
BIM para la Gestión de Proyectos y Contratos en Obras de Construcción
BIM para la Gestión de Proyectos y Contratos en Obras de Construcción
_
_