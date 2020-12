Lo mejor de 2020

Como todos los años, llega la lista de los mejores discos. En esta ruta sonora no me canso de repetirlo cada temporada: esta es una clasificación que no tiene nada de científica y sí mucho de personal. De esta forma, este listado final no busca sentar cátedra ni marcar ninguna tendencia. Responde, única y exclusivamente, a mis gustos personales, intentando ordenar los que considero como los álbumes más importantes de este 2019.

Conviene apuntar que suelo ser muy desordenado para este tipo de repasos y siempre me dejo algún disco por el camino. Discos que no pude escuchar pese a la intención o que escuché pero, a la hora de elaborar las selecciones, se me termina pasando incluirlos. Pero no creo que sea algo trágico. A fin de cuentas, la lista de final del año es, sinceramente, una simple orientación y, sobre todo, un mero divertimento que nos permite marcar una pauta anual. También nos permite descubrir cosas o reescuchar álbumes que a lo mejor se escucharon sin demasiada atención. Y, sobre todo, nos permite seguir compartiendo música, que es a mi juicio lo más importante.

Como otros años, esta lista de La Ruta Norteamericana está formada por los 20 discos que más me arrebataron, sin necesidad de ser mejores o peores que otros. Tienen que ser 20, el número de otros cursos, y, en este sentido, se tienen que quedar fuera varios que podrían incluirse sin problemas. Pienso ahora, por ejemplo, en los discos de Shirley Collins, Nathaniel Rateliff, Bill Callahan, Fiona Apple, Drive-By Truckers, Arlo McKinley, Black Lips, Haim, Margo Price, Rufus Wainwright, Paul Weller, Moses Sumney, Ryan Adams, Sam Lee, Sufjan Stevens, Rose City Band, Jarv is…, Adrianne Lenker, Stephen Malkmus, Lucinda Williams y Tame Impala, entre otros.

Lo dicho, esta lista de “Lo mejor del año para La Ruta Norteamericana” no es nada científica. Simplemente, es una lista personal, del autor de este blog, con el único objetivo de ayudar a conocer discos y artistas o revisitar esos acordes que nos llenaron en este último año, que nos acompañaron en nuestros viajes, nuestras noches en vela o nuestros momentos más vivos.

LOS MEJORES DISCOS DE 2020

1. Bob Dylan - Rough & Rowdy Ways

2. Mark Lanegan - Straight Songs Of Sorrow

3. Bruce Springsteen & The E Street Band – Letter to You

4. Ray LaMontagne – Monovision

5. Sarah Jarosz – World On The Ground

6. Laura Marling – Song For Our Daughter

7. Bonny Light Horseman – Bonny Light Horseman

8. Swamp Dogg – Sorry You Couldn’t Make It

9. Laura Veirs – My Echo

10. Waxahatchee – St. Cloud

11. Dua Lipa - Future Nostalgia

12. Don Bryant - You Make Me Feel

13. Matt Berninger – Serpentine Prison

14.Marcus King – El Dorado

15. Bill Fay - Countless Branches

16.Phoebe Bridgers - Punisher

17. Chris Stapleton - Starting Over

18.The Secret Sisters – Saturn Return

19.The Lemon Twigs – Songs for the General Public

20. Fleet Foxes – Shore