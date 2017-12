Como todos los años, llega la lista de los mejores discos. En esta ruta sonora no me canso de repetirlo cada temporada: esta es una clasificación que no tiene nada de científica y sí mucho de personal. De esta forma, este listado final no busca sentar cátedra y marcar ninguna tendencia. Responde, única y exclusivamente, a mis gustos personales, intentando ordenar los que considero como los álbumes más importantes de este 2017.

Conviene apuntar que suelo ser muy desordenado para este tipo de repasos y siempre me dejo algún disco por el camino. Discos que no pude escuchar pese a la intención o que escuché pero, a la hora de elaborar las selecciones, se me termina pasando incluirlos. Pero no creo que sea algo trágico. A fin de cuentas, la lista de final del año es, sinceramente, una simple orientación y, sobre todo, un mero divertimento que me/nos permite marcar una pauta anual. También nos permite descubrir cosas o reescuchar álbumes que a lo mejor se escucharon sin demasiada atención. Y, sobre todo, nos permite seguir compartiendo música, que es a mi juicio lo más importante.

Como otros años, esta lista de La Ruta Norteamericana está formada por los 20 discos que más me arrebataron, sin necesidad de ser mejores o peores que otros. Tienen que ser 20, el número de otros cursos, y, en este sentido, se tienen que quedar fuera varios que podrían incluirse sin problemas. Pienso ahora, por ejemplo, en los discos de The National, Ryan Adams, Cigarretes After Sex, The Barr Brothers, Benjamin Clementine, Ron Sexsmith, Sharon Jones, Colter Wall, Chris Hillman o Moses Sumney.

Lo dicho, esta lista de “Lo mejor del año para La Ruta Norteamericana” no es nada científica. Simplemente, es una lista personal, del autor de este blog, con el único objetivo de ayudar a conocer discos y artistas o revisitar esos acordes que nos llenaron en este último año, que nos acompañaron en nuestros viajes, nuestras noches en vela o nuestros momentos más vivos. Y, claro, como otros años, os animo a todos a dejar vuestros mejores discos de 2017.

LOS MEJORES DISCOS DE 2017

1. The War on Drugs – A Deeper Understanding

2. Father John Misty – Pure Comedy

3. Nikki Lane – Highway Queen

4. Foxygen - Hang

5. Lukas Nelson – The Promise of the Real

6. Tift Merrit – Stitch of the World

7. Courtney Barnett & Kurt Vile - Lotta Sea Lice

8. Jason Isbell and The 400 Unit – The Nashville Sound

9. Curtis Harding – Face Your Fear

10. Peter Perrett – How The West Was Won

11. Little Steven - Soulfire

12. Margo Price – All American Pride

13. Porkey Lafarge – Manic Revelations

14. Old 97’s – Graveyard Whistling

15. Justin Townes Earle – Kids in the Street

16. Hiss Golden Messenger – Hallelujah Anyhow

17. Josh Ritter – Gathering

18. Robert Plant – Carry Fire

19. Rodney Crowell – Close Ties

20. Laura Marling – Semper Femina







Las otras listas de otros años.

++ Consulta la lista de lo mejor de 2016.



++ Consulta la lista de lo mejor de 2015.

++ Consulta La lista de lo mejor de 2014.

++Consulta La lista de lo mejor de 2013.

++Consulta La lista de lo mejor de 2012.

++Consulta La lista de lo mejor de 2011.

++Consulta La lista de lo mejor del 2010.

++Consulta La lista de lo mejor del 2009.