Lo mejor de 2019

Como todos los años, llega la lista de los mejores discos. En esta ruta sonora no me canso de repetirlo cada temporada: esta es una clasificación que no tiene nada de científica y sí mucho de personal. De esta forma, este listado final no busca sentar cátedra y marcar ninguna tendencia. Responde, única y exclusivamente, a mis gustos personales, intentando ordenar los que considero como los álbumes más importantes de este 2019.

Conviene apuntar que suelo ser muy desordenado para este tipo de repasos y siempre me dejo algún disco por el camino. Discos que no pude escuchar pese a la intención o que escuché pero, a la hora de elaborar las selecciones, se me termina pasando incluirlos. Pero no creo que sea algo trágico. A fin de cuentas, la lista de final del año es, sinceramente, una simple orientación y, sobre todo, un mero divertimento que nos permite marcar una pauta anual. También nos permite descubrir cosas o reescuchar álbumes que a lo mejor se escucharon sin demasiada atención. Y, sobre todo, nos permite seguir compartiendo música, que es a mi juicio lo más importante.

Como otros años, esta lista de La Ruta Norteamericana está formada por los 20 discos que más me arrebataron, sin necesidad de ser mejores o peores que otros. Tienen que ser 20, el número de otros cursos, y, en este sentido, se tienen que quedar fuera varios que podrían incluirse sin problemas. Pienso ahora, por ejemplo, en los discos de Angel Olsen, Chris Knight, The Who, The Raconteurs, American Football, Rodney Crowell, Rhiannon Giddens, Julian Jacklin, Buddy y Julie Miller, Ezra Furman, Lana del Rey, Kevin Morby, Peter Perret, The Delines, Fat White Family, Hiss Golden Messenger, The Black Keys y Bill Callahan, entre otros.

Lo dicho, esta lista de “Lo mejor del año para La Ruta Norteamericana” no es nada científica. Simplemente, es una lista personal, del autor de este blog, con el único objetivo de ayudar a conocer discos y artistas o revisitar esos acordes que nos llenaron en este último año, que nos acompañaron en nuestros viajes, nuestras noches en vela o nuestros momentos más vivos.

LOS MEJORES DISCOS DE 2019

1. Nick Cave & The Bad Seeds - Ghosteen

2. Brittany Howard – Jaime

3. Yola - Walk Through Fire

4. Richard Hawley – Futher

5. Joe Henry – Cold Black Train

6. Michael Kiwanuka - Kiwanuka

7. Weyes Blood - Titanic Rising

8. Vampire Weekend - Father of the Bride

9. Aldous Harding - Designer

10. Billie Eilish - When We All Fall Asleep, Where Do We Go?

11. Andrew Bird - My Finest Work Yet

12. Lukas Nelson & The Promise of the Real – Turn Off the News (Build a Garden)

13. Wilco – Ode to Joy

14. Ryan Bingham - American Love Songs

15. Josh Ritter – Fever Breaks

16. Sharon Van Etten – Remind Me Tomorrow

17. The National – I Am Easy to Find

18. Sleater-Kinney - The Center Won't Hold

19. Buddy and Julie Miller - Breakdown on 20th Ave. South



20. Lula Wiles – What Will We Do