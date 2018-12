Como todos los años, llega la lista de los mejores discos. En esta ruta sonora no me canso de repetirlo cada temporada: esta es una clasificación que no tiene nada de científica y sí mucho de personal. De esta forma, este listado final no busca sentar cátedra y marcar ninguna tendencia. Responde, única y exclusivamente, a mis gustos personales, intentando ordenar los que considero como los álbumes más importantes de este 2017.

Conviene apuntar que suelo ser muy desordenado para este tipo de repasos y siempre me dejo algún disco por el camino. Discos que no pude escuchar pese a la intención o que escuché pero, a la hora de elaborar las selecciones, se me termina pasando incluirlos. Pero no creo que sea algo trágico. A fin de cuentas, la lista de final del año es, sinceramente, una simple orientación y, sobre todo, un mero divertimento que me/nos permite marcar una pauta anual. También nos permite descubrir cosas o reescuchar álbumes que a lo mejor se escucharon sin demasiada atención. Y, sobre todo, nos permite seguir compartiendo música, que es a mi juicio lo más importante.

Como otros años, esta lista de La Ruta Norteamericana está formada por los 20 discos que más me arrebataron, sin necesidad de ser mejores o peores que otros. Tienen que ser 20, el número de otros cursos, y, en este sentido, se tienen que quedar fuera varios que podrían incluirse sin problemas. Pienso ahora, por ejemplo, en los discos de Kacey Musgraves, Jeff Tweedy, Arctic Monkeys, John Prine, Mary Gauthier, Kurt Vile, The Decemberits, Cowboy Junkies, Neko Case o Richard Thompson.

Lo dicho, esta lista de “Lo mejor del año para La Ruta Norteamericana” no es nada científica. Simplemente, es una lista personal, del autor de este blog, con el único objetivo de ayudar a conocer discos y artistas o revisitar esos acordes que nos llenaron en este último año, que nos acompañaron en nuestros viajes, nuestras noches en vela o nuestros momentos más vivos. Y, claro, como otros años, os animo a todos a dejar vuestros mejores discos de 2018.

LOS MEJORES DISCOS DE 2018

Spiritualized – And Nothing Hurt Kamasi Washington – Heaven and Earth Elvis Costello – Look Now Courtney Barnett - Tell Me How You Really Feel Nathaniel Rateliff & The Night Sweats - Tearing At The Seams Ruby Boots - Don’t Talk About It Sarah Shook & The Disarmers - Years Brandi Carlile – By the Way, I Forgive You Low – Double negative Natalie Prass – The Future and the Past Paul Weller – True Meanings The Sheepdogs - Changing Colours Rolling Blackouts Coastal Fever - Hope Downs Motel Mirrors - In the Meantime Snail Mail - Lush Courtney Marie Andrews – May Your Kindness Remain Ryley Walker - Deafman Glance John Hiatt - The Eclipse Sessions Gaz Coombes – World’s Strongest Man Anna Calvi – Hunter