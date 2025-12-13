Muere el actor Peter Greene, intérprete de ‘Pulp Fiction’, a los 60 años
El intérprete se consolidó como villano de la pantalla durante los noventa en películas como ‘La Máscara’
El actor estadounidense Peter Greene, conocido por sus papeles en películas La Mascara y Pulp Fiction, ha muerto en su apartamento de Nueva York, según ha confirmado su antiguo representante al diario estadounidense New York Post. El cuerpo de Greene, de 60 años, fue hallado el viernes inconsciente en su apartamento y declarado muerto allí mismo, según la policía, y Gregg Edwards, su representante durante más de 10 años, que lo confirmó al diario estadounidense.
Peter Greene, nacido en octubre de 1965 en Montclair, New Jersey, se consolidó como villano de la pantalla durante la década de 1990 del siglo pasado. Además de sus papeles en La máscara (1994) y Pulp Fiction (1994), también participó como actor en Sospechosos habituales (1995), entre otros trabajos.
En Pulp Fiction, la famosa película de Quentin Tarantino, interpretó a uno de los villanos más recordados de la historia del cine moderno: el violento y perturbador Zed. El mismo año protagonizó en La máscara uno de sus papeles más entrañables, el de un delincuente llamado Dorian Tyrell.
Comenzó a actuar a los 25 años en Nueva York en el teatro, antes de dar el salto al cine, donde se especializó en villanos y policías corruptos. A lo largo de su carrera, trabajó en más de 40 películas y series, y se puso a las órdenes de directores de la talla de Oliver o Guy Ritchie. En las últimas décadas, se mantuvo trabajando en proyectos independientes y en pequeños papeles en la televisión.
Tu suscripción se está usando en otro dispositivo
¿Quieres añadir otro usuario a tu suscripción?
Si continúas leyendo en este dispositivo, no se podrá leer en el otro.Flecha
Tu suscripción se está usando en otro dispositivo y solo puedes acceder a EL PAÍS desde un dispositivo a la vez.
Si quieres compartir tu cuenta, cambia tu suscripción a la modalidad Premium, así podrás añadir otro usuario. Cada uno accederá con su propia cuenta de email, lo que os permitirá personalizar vuestra experiencia en EL PAÍS.
¿Tienes una suscripción de empresa? Accede aquí para contratar más cuentas.
En el caso de no saber quién está usando tu cuenta, te recomendamos cambiar tu contraseña aquí.
Si decides continuar compartiendo tu cuenta, este mensaje se mostrará en tu dispositivo y en el de la otra persona que está usando tu cuenta de forma indefinida, afectando a tu experiencia de lectura. Puedes consultar aquí los términos y condiciones de la suscripción digital.
Archivado En
Últimas noticias
Junqueras exige al PSOE compromisos y hechos contra los casos de corrupción y acoso sexual
Muere el actor Peter Greene, intérprete de ‘Pulp Fiction’, a los 60 años
Dilemas cuando compartes Lotería de Navidad: ¿Vale con escribir el nombre de quién pagó el décimo? ¿Se puede escribir en él?
Análisis de ajedrez | El indio de quien no se habla
Lo más visto
- El jefe de la misión de rescate de María Corina Machado: “Fue una de las operaciones de mayor riesgo en las que he participado”
- Andreu Buenafuente y Silvia Abril no presentarán las campanadas en TVE por la baja médica del cómico
- CC OO denuncia que el gerente de la Jiménez Díaz, del grupo Quirón, ha vinculado sus protestas laborales con sabotajes
- El PSOE le saca nueve puntos al PP pese a los casos de corrupción y la entrada en prisión de Ábalos y Koldo, según el CIS
- Francia rechaza la detención y entrega de Josu Ternera como reclamaba la Audiencia Nacional