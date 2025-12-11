Ir al contenido
Cultura
Reino Unido

Un grupo de asaltantes roba centenares de objetos “de relevante valor cultural” en el Museo de Bristol

La policía pide ayuda a la ciudadanía para localizar a cuatro hombres, captados por las cámaras de vigilancia, que asaltaron el recinto el 25 de septiembre

Rafa de Miguel
Rafa de Miguel
Londres -
Cuatro individuos asaltaron el 25 de septiembre instalaciones del Museo de Bristol y se llevaron más de seiscientas piezas “de relevante valor cultural” de la colección dedicada al Imperio Británico y la Commonwealth. La policía de Avon y Somerset, al mando de la investigación, ha decido hacer públicas ahora las imágenes de los atracadores, captados por las cámaras de vigilancia callejeras, para solicitar la ayuda de la ciudadanía en su búsqueda y captura.

El robo no se produjo en el edificio principal del museo, donde se exhiben sus colecciones, sino en el almacén situado en Cumberland Road. Los asaltantes actuaron de madrugada, entre la una y las dos de la madrugada (dos y tres, en horario peninsular español).

“Todos los objetos robados, en su mayoría donados, forman parte de una colección que proporciona información sobre una parte de la historia británica con muchas capas. Confiamos en que los ciudadanos puedan ayudarnos a dar con los responsables para llevarlos ante la justicia”, ha dicho el comisario detective, Dan Burgan, al frente de la investigación.

La mayoría de los objetos robados no tienen valor artístico ni material, al no tratarse de joyas, pinturas o esculturas. Son más bien pertenencias domésticas, documentos personales, fotos o recuerdos de británicos que vivieron y trabajaron en las colonias del Imperio durante los siglos XIX y XX.

Parte de la colección incluye películas filmadas entre 1920 y 1970 de India y países africanos, y casi medio millón de fotografías, algunas tan antiguas como de 1860. Todo ese material, parte del cual ha sido ahora sustraído, era custodiado por los Archivos y Museos de Bristol.

La policía ha descrito a los cuatro asaltantes como hombres blancos de complexiones diversas, y ha distribuido instantáneas de la grabación obtenida por las cámaras para mostrar las ropas que vestían.

Precedentes en el Reino Unido

El Museo Británico, ubicado en Londres, ya se vio envuelto en una seria polémica a mediados de 2023, que provocó la dimisión de su director, debido al robo de multitud de objetos valiosos de sus almacenes por parte de un empleado.

Además de ser el mayor incidente de seguridad sufrido por la institución londinense en más de una década, su difusión agravó la reputación del museo, enzarzado en la eterna disputa con el Gobierno de Grecia por su negativa a devolver los mármoles del Partenón, y sometido a la crítica pública de las organizaciones medioambientalistas por el patrocinio del gigante petrolífero BP.

Rafa de Miguel
Rafa de Miguel
Es el corresponsal de EL PAÍS para el Reino Unido e Irlanda. Fue el primer corresponsal de CNN+ en EE UU, donde cubrió el 11-S. Ha dirigido los Servicios Informativos de la SER, fue redactor Jefe de España y Director Adjunto de EL PAÍS. Licenciado en Derecho y Máster en Periodismo por la Escuela de EL PAÍS/UNAM.
