Euforia en Miami, capital no oficial del exilio venezolano, tras la captura de Nicolás Maduro

La comunidad y los políticos del sur de Florida, muchos con lazos a Venezuela, han celebrado el ataque y arresto del líder chavista y reclaman un cambio de régimen

Centenares de venezolanos salieron a las calles de Miami este sábado con banderas y carteles a celebrar la captura del presidente venezolano Nicolás Maduro por Estados Unidos. En la ciudad de Doral, donde vive la mayor diáspora venezolana de Estados Unidos, unas mil personas se reunieron en el restaurante El Arepazo, un conocido punto de encuentro del exilio, donde se abrazaban con júbilo y cantaron el himno nacional. La policía cerró las calles cerca del restaurante, mientras los automóviles que pasaban tocaban claxon entre vítores de la muchedumbre, que se esparcía por varias cuadras por casi un kilómetro.

“Este es un momento largamente esperado”, dijo José Antonio Colina, líder de Venezolanos Perseguidos Políticos en el Exilio (Veppex), “la captura de dos de los principales responsables del sufrimiento masivo del pueblo venezolano durante más de una década de represión”.

En el sur de la Florida, la expectativa de que Washington interviniera para derrocar al régimen de Nicolás Maduro ha sido una constante desde hace años y un factor clave en el respaldo de muchos votantes venezolanos a Donald Trump en las elecciones pasadas. Entre la multitud reunida en El Arepazo, algunos llevaban pancartas con imágenes de los líderes opositores María Corina Machado y Edmundo González.

La escalada de la presión contra Caracas con el despliegue militar en el Caribe desde el verano y amenazas de acciones más contundentes había reforzado esas esperanzas, incluso cuando la misma comunidad ha sido golpeada duramente por las políticas migratorias de Trump, que han dejado a cientos de miles de venezolanos en un limbo legal sin vías claras para regularizar su estatus.

Estados Unidos lanzó un ataque sorpresa durante la madrugada del sábado sobre Venezuela y capturó a Maduro y a su esposa, Cilia Flores. Ambos serán juzgados en el Distrito Sur de Nueva York de varios cargos, incluyendo “conspiración de narcoterrorismo, conspiración para la importación de cocaína, posesión de ametralladoras y artefactos destructivos, y conspiración para poseer ametralladoras y artefactos destructivos contra Estados Unidos”, informó la fiscal general de EE UU, Pam Bondi.

La noticia provocó reacciones inmediatas en el sur de Florida. Los legisladores de Miami reaccionaron con regocijo. La congresista de Miami María Elvira Salazar dijo en X que se abría “una nueva etapa para Venezuela” y que “ahora es el momento de que los legítimos líderes de Venezuela restablezcan la libertad y reconstruyan la nación”.

Salazar instó a los militares venezolanos a apoyar a la oposición. “Apoyen al pueblo venezolano, respeten el mandato expresado en las urnas el 28 de julio de 2024 y garanticen una transferencia de poder pacífica e inmediata”.

El representante cubanoamericano Carlos Giménez comparó la acción “a la caída del Muro de Berlín”. “Es un gran día en Florida, donde reside la mayoría de los exiliados venezolanos, cubanos y nicaragüenses. Esta es la comunidad que represento y estamos desbordados de emoción y esperanza”, escribió en X.

En la misma línea, el congresista Mario Díaz-Balart sostuvo que durante años Maduro “ha enviado drogas a nuestro país, causando la muerte de un número incalculable de estadounidenses; ha secuestrado a ciudadanos estadounidenses inocentes; ha inundado nuestro país con miembros violentos de carteles como el Tren de Aragua y el Cartel de los Soles, y ha desestabilizado la seguridad regional”. Añadió que el régimen venezolano “se ha aliado con enemigos de Estados Unidos, como Irán, China, Rusia, Cuba, Hezbolá y Hamás”.

Los legisladores cubanoamericanos del sur de Florida han respaldado durante años a la oposición venezolana y sus denuncias contra el régimen de Maduro. El apoyo se intensificó tras las elecciones presidenciales en Venezuela el año pasado, cuando acusaron a Maduro de cometer fraude electoral y sostuvieron que el candidato opositor, Edmundo García, había sido el verdadero ganador de los comicios, alineándose con los reclamos de la dirigencia opositora y de amplios sectores de la diáspora venezolana.

La alcaldesa de Miami-Dade, Daniela Levine-Cava, celebró la noticia con cautela. En un comunicado dijo que “la esperanza de un cambio pacífico que ponga fin definitivamente a la dictadura y supere la era del chavismo es algo que se vive con enorme intensidad” en el condado que es hogar de la mayor diáspora venezolana. Pero señaló como “preocupante que se haya considerado una acción militar sin aprobación del Congreso ni informes bipartidistas”, lo cual “sienta un precedente delicado”.

“Me preocupa la manera en que esto se llevó a cabo, y la demostración de fuerza militar por parte de Estados Unidos plantea serias preguntas sobre las intenciones del presidente en los próximos días”.

“También me preocupa profundamente que la Administración Trump continúe negando vías legales para que venezolanos puedan regularizar su estatus migratorio en Estados Unidos. Desde la eliminación del Estatus de Protección Temporal hasta el retroceso de protecciones para personas que ya contaban con estatus legal, sabemos que demasiadas familias huyeron de los regímenes brutales de Chávez y Maduro tras enfrentar persecución política. Mi corazón ha estado y siempre estará con nuestros hermanos y hermanas venezolanos. Oro por la seguridad de las personas inocentes y por el día en que Venezuela pueda recuperar su democracia y su plena libertad”, apuntó.

Por su parte, Colina, el líder de la organización de exiliados, también muestra cautela y agrega que no se puede “considerar esta victoria definitiva mientras figuras clave del régimen permanezcan libres o sin rendir cuentas”. Señaló a Diosdado Cabello, el número dos del chavismo, “como uno de los pilares del poder paralelo, del narcotráfico y de estructuras de violencia armada”. También apuntó al ministro de las Fuerzas Armadas, Vladimir Padrino López, y a los hermanos Jorge Rodríguez y Delcy Rodríguez, “operadores políticos centrales del sistema”, a quienes se refirió como piezas fundamentales de la represión, y pidió su captura inmediata.